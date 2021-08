Venticinque anni di carriera splendono oggi come non mai, perché è il primo giorno di una nuova vita per Valentino Rossi. Il pilota n° 46, voltandosi indietro punta lo sguardo in direzione di un passato che ha tanto da esser tramandato, e riesce forse, per la prima volta, a circoscrivere perfettamente i confini nel cui interno si è visto esordiente, giovane pilota e campione. In questo lungo percorso non sono mancati i duri momenti e le perdite improvvise.

Ma è all’alba di questo 6 agosto che rivediamo le sue grandi vittorie. Il The Doctor, solo ieri 5 agosto, in una conferenza stampa che aveva convocato con largo anticipo, ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Ed è oggi che si definisce al massimo il suo profilo di leggenda vivente del motociclismo, con una carriera che solo alla fine ha avuto qualche basso e caduta. Ed invece è proprio montando nuovamente in sella che ha ritrovato la sua velocità e ne ha tracciato la storia.

Il campione di MotoGP, non è andato forte solo in moto, ma anche nella vita privata, intrattenendo storie d’amore da copertina nonostante sia sempre stato molto riservato. Il nove volte Campione del Mondo ha avuto bellissime donne e relazioni più o meno lunghe. E da uomo noto, altrettanti flirt hanno intrattenuto il gossip e i più curiosi. Ora che il campione sta per lasciare la sua competizione, è probabile che voglia concentrarsi maggiormente sulla sua vita privata e chissà, fare il grande passo con l’attuale compagna.

Valentino e Francesca: un amore fra numeri e statistiche. Ma a quando il grande slancio?

Tra i vari indizi lanciati durante la conferenza stampa in merito al suo futuro professionale, ci sarà probabilmente l’idea di correre sulle quattro ruote. Ma ancora nessuna certezza. Ciò che brilla, invece, di concretezza, è la sua relazione con Francesca Sofia Novello. I fruitori di Instagram la conosceranno per la sua popolarità da influencer; mentre altre generazioni più o meno fedeli alla tradizione, collegheranno il suo nome alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in quanto è stata una delle co-conduttrici del concorso canoro accanto al presentatore Amadeus.

Sul futuro tra Rossi e la fidanzata si scaldano anche i bookmaker. Come riportato dall’agenzia specializzata in quote e scommesse Agipro, il matrimonio del motociclista e dell’influencer entro il 2022, è bancato a 1,35. Mentre, un numero poco più alto è invece la possibilità che possa arrivare un figlio per la coppia, che pari a 1,65. Una vita sentimentale è comunque ben altra cosa. Soprattutto non limitata da numeri e statistiche. Infatti, sarà probabilmente la stessa voce del campione ad anticipare, chissà, presto un passo importante con la sua fidanzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA SOFIA NOVELLO 🌸 (@francescasofianovello)

Valentino Rossi ‘In love’: ma quanti amori per Il Dottore

Che sia un campione da leggenda sulle sue due ruote, non ci sono oppositori all’orizzonte che potrebbero dire il contrario. Anzi, la storia dello sport ne è testimone quanto anche il gossip in merito alla sua sfera privata. Perché, se il Valentino Rossi del MotoGP ha cercato di tutelare la sua privacy, non è detto che l’occhio sopraffino del mondo rosa non abbia raccontato negli anni del suo attivo con ‘amori da copertina’. Ad oggi, ai flirt non confermati, si aggiungono le sue storie d’amore con nomi ben noti dello spettacolo.

La prima storia ‘celebre’ risale al 2002, quando, il pilota si era legato sentimentalmente a Martina Stella, giovane esordiente nel mondo del cinema italiano grazie a L’ultimo bacio. L’attrice toscana è stata legata con il pilota di Tavulia per pochi mesi; terminata prima che la Stella si fidanzasse con Lapo Elkann. Tra amori con donne più o meno note, non possiamo evidenziare una piccola ma intensa parentesi di flirt non esattamente confermati, ma che hanno tenuto banco nel mondo del gossip. Ebbene, le voci di una breve frequentazione con Elisabetta Canalis prima, e Maddalena Corvaglia qualche anno dopo, hanno scatenato una certa curiosità. Sono rimaste nell’archivio con l’autentico punto interrogativo, ma che ad oggi ne rivestono addirittura anche un certo fascino.

Ma scendiamo dalla nuvola dei rumors e, tornando con i piedi ben saldi sul suolo di Valentino Rossi, ecco che nel 2010 la vita sentimentale del campione sigla le iniziali di un nome e cognome: AR. Bolognese, nata come modella, ma nota sul piccolo schermo per aver partecipato a L’Isola dei Famosi. Nel 2005 Aura Rolenzetti ha avuto un posto importante nel cuore di Valentino. A soli 16 anni la modella ha vissuto un’intesa relazione con il pilota. Anche se la storia d’amore è durata solo pochi mesi, si vocifera che pochi anni dopo ci sia stato un altrettanto breve ritorno di fiamma.

Prima di immaginare una possibile famiglia con l’attuale compagna Francesca Sofia Novello, Valentino Rossi e Linda Morselli si sono amati molto nella loro lunga storia d’amore. Modella di intimo e Miss Lombardia nel 2006. Tutto è nato da una dichiarazione della Morselli intono al 2012; anno in cui sbocciò l’amore. La Morselli disse che Valentino Rossi era il suo campione preferito, e il pilota non aspettò molto nel contattarla e ringraziarla per le parole dette. Un passo reciproco, che li ha fatti incontrare e vivere una profonda relazione.

Queste sono state le fidanzate storiche del pilota MotoGP, che non si è affatto risparmiato nel vivere relazioni stellari nonostante la sua attenta riservatezza. Sarà stato anche per come avrà gestito la sua vita privata, che ad oggi non si ricordano clamori eccessivi per la fine di una sua storia sentimentale.

LEGGI ANCHE: Geri Halliwell, dalle Spice Girls alla carriera da solista: una vita dedicata alla sua passione