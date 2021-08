Oggi, 6 agosto, Geri Halliwell spegnerà ben 49 candeline. La cantante delle Spice Girls ha raggiunto l’apice del suo successo proprio grazie al gruppo musicale. Nel 1994, infatti, la cantautrice ha partecipato casualmente ad un provino in cui si cercavano cinque ragazze per dar vita a un nuovo gruppo e da lì a qualche anno è finita tra i primi posti delle classifiche musicali internazionali. La sua carriera nel mondo dello spettacolo non è però iniziata grazie al canto. La Halliwell, infatti, ha mosso i primi passi sul piccolo schermo in qualità di valletta nella versione turca dello show statunitense The Price is Right. E proprio grazie a questa sua partecipazione è stata scelta successivamente per posare come modella in un numero di Playboy.

Il successo delle Spice Girl è stato però il punto di svolta della sua carriera e che l’ha fatta debuttare anche nel panorama musicale internazionale. Con il singolo Wannabe, pubblicato nel 1996, il quintetto polifonico ha presto fatto il giro delle classifiche mondiali. Geri Halliwell veniva chiamata la Ginger Girl per la sua chioma rossa adornata da due inconfondibili ciuffi biondi che le incorniciavano il volto. Bella, sexy e grintosa, la cantante è riuscita a conquistare in poco tempo tutto il pubblico e ancora oggi è considerata l’incarnazione di quel messaggio che il gruppo musicale voleva diffondere, il girl power. E anche dopo che il gruppo fu sciolto l’artista continuò la sua carriera da solista.

Geri Halliwell dopo le Spice Girls: il successo con Schizophonic nel ’99 e il ritiro dalle scene

Dopo l’esordio al fianco delle Spice Girls, che ha fatto apprezzare il suo talento a livelli mondiali, Geri Halliwell ha intrapreso una carriera da solista. Nell’estate del 1999 è uscito, infatti, il suo primo album, Schizophonic. Il suo disco ha avuto un successo che forse nemmeno la cantante si sarebbe mai aspettata, ma che le ha dato la spinta giusta per proseguire la sua carriera con la grinta che l’ha sempre contraddistinta. Il suo talento negli anni ha spaziato anche in altri campi. Infatti, qualche tempo dopo il suo debutto da solista, l’artista musicale ha pubblicato il suo primo libro, If Only.

Dopo la pubblicazione del secondo disco e un periodo di tira e molla con il palco scenico, Geri Halliwell torna finalmente sulle scene musicali nel 2004 con il singolo Ride It, che farà parte del suo terzo album, Passion, pubblicato solo un anno più tardi. Nel 2007 finalmente le Spice Girls decidono di riunirsi per pubblicare due inediti, prima Headlines e poi Voodoo. Peccato che la loro reunion dura per poco e, dopo aver ricevuto una proposta da una casa editrice, Geri Halliwell decide di ritirarsi ufficialmente dalle scene musicali per dedicarsi alla sua carriera letteraria. L’artista deciderà di tornare in forze solo nel 2017 con il nuovo singolo Angels in Chains, dedicato a George Michael.

L’amore tra la Ginger Girl e Christian Horner: una favola lontano dal palco

Geri Halliwell è spesso finita anche al centro della cronaca rosa per le sue relazioni amorose. Ricordiamo anche il breve flirt avuto con Robin Williams nel 2001. Eppure, la cantante ha avuto principalmente due storie importanti nella sua vita. La prima con lo sceneggiatore Sacha Gervasi, dal quale ha avuto la sua prima figlia, Bluebell Madonna, e solo in un secondo momento della sua vita ha incontrato quello che sembra essere l’uomo dei suoi sogni. Stiamo parlando di Christian Horner. La coppia è apparsa sulle riviste di gossip nel 2014, dopo che la cantante è stata beccata in compagnia di un ‘uomo misterioso’. Dopo un primo periodo di frequentazione, finalmente i due hanno deciso di uscire allo scoperto.

Geri Halliwell e Christian Horner sono sposati da sei anni e si conoscono da sette, ma le cose tra di loro sembrano procedere più che bene. Ex pilota e adesso team manager della Red Bull Racing, l’imprenditore è stato l’unico a riuscire a donare di nuovo il sorriso all’irrequieta artista. Nel 2017 è nato anche il loro primo figlio insieme, nonché il secondo per la cantante, Montague George Hector Horner. Quella con Christian Horner sembra essere proprio la favola perfetta per la cantante, che può godersi gli affetti più cari anche in questo giorno così importante alla soglia dei 50 anni.

