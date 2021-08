Il nuovo numero del settimanale Chi, continua a rivelare succulenti indiscrezioni in merito alla cronaca rosa e ai programmi che da settembre torneranno sul piccolo schermo. A tal proposito, il magazine di Alfonso Signorini cita la ventunesima edizione di Amici. Secondo le pagine del rotocalco, Maria De Filippi avrebbe deciso di stravolgere la formazione dei professori della scuola, mischiando le carte e sostituendo nomi con altri.

Il cast si rinnova? Rumors sempre più insistenti

Amici 21 è un’edizione molto attesa, soprattutto perché sollecitata dalla curiosità dei sostenitori nel scoprire chi rivestirà il ruolo di coach nel prossimo appuntamento. È altrettanto noto quanto, le prime indiscrezioni in merito al talent, stiano creando rumors nel mondo dello spettacolo. Ragion per cui, dopo l’addio di Arisa, la possibile sostituzione di Anna Pettinelli aumenterebbe l’intensità del vociare. Dopo una lunga trattativa con Maria De Filippi, Arisa lascia il posto di Amici, il quale verrà occupato da Lorella Cuccarini. L’ex volto del pomeriggio della rete ammiraglia Rai, dovrebbe, dunque, passare da una categoria ad un’altra. Se lo scorso anno insegnava ballo, nella prossima edizione del talent show, la Cuccarini potrebbe essere la maestra di canto. Nella nuova formazione dei professori, oltre ad Arisa, anche Anna Pettinelli potrebbe lasciare la sua postazione ad un nome altrettanto noto. Se la voce verrà confermata, chi occuperà il posto della speaker radiofonica?

Raimondo Todaro ad Amici 21 e Alberto Urso tra i possibili prof

Nel corpo docenti della categoria ballo, sembra esser certo il nome di Raimondo Todaro. Soltanto qualche giorno fa, il ballerino di latino aveva dichiarato su Instagram la necessità di trovare nuovi stimoli, ragion per cui avrebbe deciso di terminare il suo lungo percorso come professionista a Ballando con le Stelle per intraprendere nuove strade professionali. Seguendo la costante scia di alcune voci di corridoio che, sussurrerebbero cambiamenti nel cast di Amici 21, l’ultimo numero del settimanale Novella 2000 citerebbe il nome di Alberto Urso tra i possibili nuovi prof. Sarà il tenore siciliano nonché, ex vincitore di Amici 18 a sostituire Anna Pettinelli? Lo scopriremo ben presto!

LEGGI ANCHE: Spoiler sul reboot di “Sex and the City”: tutto il cast vestito di nero, c’è stato un funerale?