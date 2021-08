Anche Valentina Ferragni si sta godendo a pieno quest’estate. L’influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, sta facendo tappa in varie località italiane. La giovane ha voluto seguire le orme della sorella maggiore e sembra che gli affari per lei stiano andando più che bene. Valentina Ferragni sui social è seguitissima e conta quasi 4milioni di followers. Spesso è stata anche testimonial di marchi importanti e nel tempo libero non perde l’occasione per viaggiare e scoprire nuovi posti in compagnia del suo fidanzato Luca Vezil. La coppia, in queste settimane, si sta godendo le vacanze estive in giro per l’Italia.

Valentina Ferragni e il suo compagno hanno iniziato la loro estate prima concedendosi un weekend sulla spiaggia più gettonata dai VIP a Forte Dei Marmi, poi hanno raggiunto alcuni membri della sua famiglia sul lago di Como, dove hanno trascorso qualche giorno all’insegna del relax. Ma non è finita qui, infatti la coppia, dopo un pit-stop a Milano, ha deciso di volare addirittura in Grecia nella splendida isola di Santorini. Qui, i due hanno incantato i loro fan con romantici scatti al tramonto. Valentina Ferragni e Luca Vezil adesso, dopo un soggiorno sull’isola di Capri e in una tenuta in Toscana, si stanno continuando a godere le vacanze estive in Liguria a Portofino, una delle mete preferite dai VIP.

La coppia sembra proprio non voler badare a spese per le loro vacanze all’italiana e si è spesso mostrata all’interno di resort extralusso con vista mozzafiato. I viaggi per Valentina Ferragni sembrano essere all’ordine del giorno, dato che spesso l’influencer è obbligata a spostarsi da una località all’altra anche per questioni lavorative. La sorella minore di Chiara Ferragni sta documentando la sua estate attraverso i suoi social. L’ultimo scatto pubblicato dalla blogger ha incantato tutti i suoi followers. Valentina Ferragni si è mostrata con un bikini lilla, il colore tendenza di questa estate, mentre era a bordo di una barca nella località ligure di San Fruttuoso. Manca ancora un mese prima del termine delle vacanze estive e sicuramente l’influencer ci porterà alla scoperta di altri bellissimi luoghi della nostra amata Italia.

