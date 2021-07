Can Yaman vola in Puglia, ma senza Diletta Leotta: lei si toglie l’anello, che succede?

Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad attirare rumors su una possibile crisi. Dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale e le presentazioni di famiglia, la coppia ha deciso di passare alcuni giorni felici e spensierati nella bellissima località di Portofino. Peccato che al ritorno dalle vacanze il gossip era ad attenderli dietro l’angolo. Infatti, pare che sul web si siano diffusi alcuni rumors secondo i quali la coppia starebbe attraversando un periodo di crisi e abbia addirittura deciso di farla finita. E anche se inizialmente questa tesi sembrava essere quasi smentita, nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni che annuncerebbero una possibile rottura, o quasi.

Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero voluto passare qualche giorno divisi, ma non per impegni lavorativi, più per una scelta personale. Il protagonista di Mr Wrong è, infatti, volato in Puglia, dove sta soggiornando in un’antica masseria nei pressi di Gallipoli, mentre la giornalista sportiva si sta concedendo vari beach party in compagnia di alcune amiche in Sardegna. I due hanno quindi deciso di proseguire le loro vacanze estive separati. Ma un altro segnale che presupporrebbe una crisi sembra essere arrivato in questi ultimi giorni proprio dalla conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta, infatti, in seguito all’ultima discussione avuta con l’attore turco, avrebbe deciso di togliere l’anello di fidanzamento. A riportare l’indiscrezione sarebbe stato sempre il profilo Instagram dell’investigatoresocial. Un gesto abbastanza forte quello della giornalista sportiva. La showgirl avrà deciso di mettere bruscamente fine alla sua storia d’amore con Can Yaman oppure la loro sarà una litigata passeggera? Al momento da parte dei due diretti interessati tutto sembra tacere. Entrambi hanno preferito non replicare ai gossip che li stanno vedendo coinvolti nelle ultime settimane. Per avere quindi ulteriori aggiornamenti sulla reale situazione sentimentale non ci resta che attendere un loro segnale. Vedremo.

