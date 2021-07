Come trascorre l’estate Beatrice Buonocore? Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne un nuovo amore prima di New York [FOTO]

Beatrice Buonocore sogna New York, un palcoscenico e poter vivere di musica. Dopo l’esperienza vissuta intensamente a Uomini e Donne, un periodo che l’ha fatta maturare molto nonostante la scelta di Davide Donadei le abbia lasciato un po’ l’amaro in bocca, vive oggi un nuovo amore. Il cuore della studentessa romagnola è tornato a battere. In questi ultimi mesi non sono mancate nuove frequentazioni; nessuno è riuscito però a conquistare il suo cuore e a portarla a chiudere definitivamente col passato. Ma è la stessa ex corteggiatrice a mostrare, per la prima volta, il volto del suo nuovo fidanzato durante una vacanza in Grecia.

È il loro primo viaggio insieme, e non si escludono altri momenti ‘vacanzieri’ per la neo coppia. L’amore sembra esser sbocciato ai primi rintocchi di questa calda estate, e nulla sembra esser più romantico del loro sentimento. Ne rivela i dettagli la stessa ex corteggiatrice che, sul Magazine Uomini e Donne appare serena, felice, indubbiamente innamorata del suo Ettore, e super abbronzata. Con il vento in poppa, Beatrice è pronta a vivere una nuova vita, mettendo da parte gli studi di economia e commercio, e seguendo i suoi desideri che vedono un possibile college in America per studiare musical. Al momento si gode la sua tintarella, insieme agli amici che ha ritrovato dopo aver lasciato Roma, e a quell’amore che fa risplendere di gioia i suoi occhi.

Ettore e quella velata somiglianza con l’ex tronista [FOTO]

Un’esperienza come quella vissuta negli studi Mediaset di Uomini e Donne, le avrà di certo lasciato qualcosa di importante, di sicuro dosare meglio i sentimenti. Ben si ricorda, infatti, quanto più volte lei abbia dichiarato a Davide il suo innamoramento. Ma, altrettanto presto ha capito che l’amore si dimostra con i fatti, e basta solo questo, se si è in due, a ricambiare il proprio sentimento. E con Ettore, che il caso li ha nuovamente fatti incontrare dopo tanti anni, Beatrice si sente finalmente ricambiata del suo stesso amore. Ed è successo sotto il cielo di Milano Marittima, luogo del loro casuale incontro, dove si sono scoperti più maturi e pronti nel costruire una solida relazione.

Agli occhi dei followers non è sfuggito un dettaglio che riguarda proprio il nuovo fidanzato della Buonocore. La giovane ragazza ha mostrato sui social il volto di Ettore soltanto poche settimane fa; ma il riscontro che ha ricevuto dagli utenti è stato inaspettato. Qualcuno ha parlato di una somiglianza tra il suo nuovo fidanzato e l’ex tronista Davide Donadei. Il magazine della trasmissione ne ha sottolineato il riscontro e Beatrice ne ha rivelato i dettagli della sua considerazione al riguardo, dicendo che non vi è nulla di così simile tra i due uomini, se non il colore azzurro degli occhi e le sfumature brune dei capelli.

E, sull’ex tronista di Uomini e Donne, oggi la Buonocore, a distanza di qualche mese, ne parla serenamente; dichiarando che è felice dover apprendere il trasferimento di Chiara Rabbi in Puglia dove vive l’ex tronista, ma racconta anche che, la presenza di Ettore le ha dato modo di voltare definitivamente pagina.

