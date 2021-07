Andrea Zenga beccato con un’altra ragazza: la reazione di Rosalinda Cannavò

Solo qualche giorno fa Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò erano felici e spensierati a godersi le loro vacanze estive in Sicilia, terra d’origine dell’attrice. Ma proprio nelle ultime ore è arrivata una segnalazione riguardo il figlio di Walter Zenga. L’ex gieffino sarebbe, infatti, stato beccato in aeroporto in compagnia di una ragazza misteriosa, che non era di certo Rosalinda Cannavò. L’indiscrezione bomba è arrivata dal profilo Instagram di Deianira Marzano. L’influencer, che spesso lancia nuovi gossip sul mondo dei VIP italiani, ha pubblicato attraverso alcune Instagram Stories alcune foto che ritrarrebbero Andrea Zenga insieme ad una ragazza bionda.

I due erano probabilmente insieme per lavoro, ma ad aver fatto mormorare i fan sarebbe stato il fatto che l’ex gieffino non abbia minimamente menzionato nelle sue Instagram Stories del momento che fosse in compagnia di una sua amica. I followers hanno subito pensato a un triangolo amoroso, ma presto è arrivata anche Rosalinda Cannavò a smentire questa versione dei fatti. L’attrice ha infatti ammesso di essere a conoscenza della compagnia del suo ragazzo e che quella ragazza non è altro che Angelica, una loro amica e collega, che sarebbe anche “felicemente fidanzata“.

Nessuna crisi o tradimento quindi per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Le cose per la coppia sembrano procedere più che bene. I due sono appena tornati da una vacanza all’insegna del divertimento e del relax tra le splendide località siciliane. Questa probabilmente sarà solo il primo dei viaggi che la coppia deciderà di concedersi quest’estate, tra un impegno lavorativo e l’altro. Il sentimento tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò cresce sempre più e anche se inizialmente i due non avevano convinto il pubblico riguardo la veridicità della loro relazione, presto in molti hanno dovuto ricredersi. La coppia attualmente ha scelto anche di convivere, per risolvere il problema della distanza. Insomma, il loro rapporto procede a gonfie vele.

LEGGI ANCHE: Come trascorre l’estate Beatrice Buonocore? Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne un nuovo amore prima di New York [FOTO]