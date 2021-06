L’estate del 2021 è davvero molto attesa. Nei prossimi mesi cominceremo infatti finalmente a riassaporare il tanto bramato concetto di “normalità” che è assente da oltre un anno e mezzo. La vaccinazione della popolazione italiana procede a gonfie vele, ed i numeri relativi alle morti da Covid-19 sono sempre più bassi. Finalmente la situazione, almeno per quanto riguarda il mondo della musica live, sembra essersi (almeno parzialmente) sbloccata. Tra i nomi più importanti che hanno già dato il via al loro tour estivo c’è quello di Emma.

La cantante di origini pugliesi è stata infatti tra i primi artisti ad esibirsi dopo il nulla osta del Governo. Ad oggi, 13 giugno, la voce di Amami ha già dato vita a 4 splendidi show programmati per il suo Fortuna Tour 2021. La data zero è stata quella del 3 giugno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Lo scorso weekend Emma ha regalato ai suoi fan una doppia data all’Arena di Verona. Nella serata di ieri invece, 12 giugno, si è esibita al Teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina. Proprio durante la sua performance è avvenuto qualcosa di realmente suggestivo.

Anche la natura festeggia

Madre Natura ha voluto infatti celebrare a suo modo la ripartenza della musica italiana. Mentre Emma cantava sul palco infatti, l’Etna ha regalato una splendida eruzione. Il pubblico pagante, impegnato nel cantare le canzoni della sua beniamina, ha infatti avuto modo di osservare il bagliore generato dalla lava fuoriuscita dal vulcano siculo.

Nulla di pericoloso per cose o persone: solo e soltanto un evento naturale alla quale i cittadini della zona sono abituati. La coincidenza dell’eruzione con il concerto di Emma ci offre però la possibilità di utilizzare un po’ di retorica. Finalmente la nostra vita sta ripartendo, ed anche il nostro splendido Pianeta vuole “partecipare alla festa“.

