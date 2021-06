Alicia Keys, come è cambiata la cantante R&B in 20 anni di carriera [FOTO]

C’è chi è costretto a fare una fatica senza precedenti per raggiungere il successo. Altrettanto però esiste chi una certa verve ce l’ha proprio nel sangue fin dalla nascita, ed Alicia Keys sembra appartenere proprio a quest’ultima categoria. Figlia di Teresa Augello e Craig Cook, nata nel quartiere Hell’s Kitchen di Manhattan nel 1981, Alicia da immediatamente l’impressione a tutti coloro che la circondano di voler dedicare la propria vita all’arte. In effetti, prima di scoprire la musica, la sua più grande passione era la recitazione. Anche in questo caso, quella che poi diventerà una delle voci più belle degli ultimi due decenni, riuscì ad aver successo. Nel 1985 infatti ottenne una piccola parte nella celeberrima sitcom “I Robinson“.

Ben presto però Alicia Keys capisce di voler divenire una cantante di successo. Così comincia a dedicarsi allo studio della musica: oggi, oltre al pianoforte, questa grandissima artista sa suonare altri sette strumenti. Il suo primo contratto discografico risale alla fine degli anni ’90, quando la Columbia Records si accorse del suo incredibile talento e della sua vocalità unica.

Talentuosa già da bimba

Il disco d’esordio, “Songs in A Minor” (di cui sta per uscire un’edizione celebrativa) ha fatto segnare delle cifre impressionanti. Con oltre 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo e grazie ad un singolo del calibro di Fallin’ la giovanissima Alicia Keys è divenuta in pochissimi mesi una vera e propria icona della musica internazionale. Oggi il suo curriculum si compone di 9 album, di cui 7 registrati in studio e 2 dal vivo. Come detto, il suo destino era già scritto: si è trattato esclusivamente di saper sfruttare le occasioni e le opportunità giuste. Non si diventa a caso una delle artiste di riferimento per il genere R&B (e non solo) a caso. Occorre un talento più unico che raro, ed Alicia Keys ne è sempre stata dotata.

