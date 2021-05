Secondo alcune ricerche scientifiche, fare le faccende domestiche contribuisce a restare in salute più a lungo; tuttavia, è importante non esagerare. Uno studio, condotto dalla Norwegian School of Sport Sciences, sostiene che dedicarsi, per almeno un’ora al giorno, alle pulizia di casa potrebbe, addirittura, diminuire le probabilità di una morte prematura. Secondo i ricercatori, un’ora di attività leggere come: spolverare o cucinare, o cinque minuti di attività moderate come: passare l’aspirapolvere o tagliare l’erba nel prato, mantiene il corpo in salute.

La dottoressa Charlotte Edwardson, dell’Università di Leicester e co-autrice dello studio, sostiene che: “Un’attività fisica di qualsiasi intensità riduce il rischio di morte. Fare più attività fisica leggera svolgendo le faccende domestiche è comunque vantaggioso”. Del resto, dedicarsi alle attività motoria è da sempre un ottimo sostegno alla salute; i risultati della ricerca hanno ampliato questa verità scientifica, oltre che allo sport, anche alle pulizie di casa.

I risultati della ricerca e i benefici delle faccende domestiche

Lo studio, pubblicato sul Britsh Medical Journal, è stato condotto monitorando 36.000 partecipanti, oltre i 40 anni d’età; la ricerca è durata circa sei anni e grazie ai monitor indossati dai partecipanti, i ricercatori hanno scoperto che qualsiasi livello di attività fisica era legato ad un maggior stato di benessere. Lo studio ha voluto dimostrare come sia possibile ridurre il rischio di morte prematura anche grazie ad attività fisica legata alle faccende domestiche; il professor Tom Yates, dell’Università di Leicester e co-autore della ricerca, ha affermato a tal proposito: “Questo studio suggerisce che la salute può essere ottimizzata con soli 24 minuti al giorno di camminata veloce o altre forme di attività fisica di moderata intensità“.

“Lo studio– rivela ancora il professor Yates- ha anche rivelato che stare seduti per 9,5 ore al giorno raddoppia il rischio di una morte prematura. Questo evidenzia l’importanza di evitare di passare la maggior parte della giornata seduti, oltre a svolgere un’attività fisica mirata“. Ovviamente la ricerca tende a sottolineare i benefici dell’attività fisica, ma al totale benessere contribuiscono poi diversi fattori.

