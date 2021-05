Da sempre, attorno alla gomma da masticare e ai suoi ipotetici rischi per la salute sono circolate false credenze. Ma cosa accade davvero quando si ingoia un chewing gum? Alcuni indagini scientifiche hanno fatto luce sulla questione. Masticate da grandi e bambini, il loro consumo prevede che, dopo l’esaurimento del gusto, “l’alimento” venga sputato via. Tuttavia, potrebbe accadere che, anche involontariamente, si ingerisca la gomma; a quel punto, l’ansia sui possibili effetti rischiosi potrebbe prendere il sopravvento.

Proprio per evitare attacchi di panico improvviso, diversi esperti hanno voluto chiarire gli effetti della gomma da masticare sull’organismo. A tal proposito, è curioso sottolineare come alcuni falsi miti si basino su un fondo di verità; per esempio, il fatto che il chewing gum sia impossibile da digerire non è completamente falso. “La base del chewing gum è insolubile. I nostri corpi non possiedono enzimi digestivi per abbattere in modo specifico tale base”: ha rivelato la dottoressa Nancy McGreal, gastroenterologa pediatrica presso la Duke University Health.

Come si digerisce una gomma da masticare

Nonostante la difficoltà nell’essere digerita la gomma da masticare non si attacca alle pareti dello stomaco, come suggeriscono alcune credenze, ma si muove verso l’intestino come il resto del cibo. Tuttavia, come rivela il dottore Daniel S. Murrell della Yale Univeristy, una gomma può restare nell’organismo anche una settimana, prima di essere smaltita. È importante precisare che, in casi rarissimi, potrebbe causare un blocco intestinale, ma la quantità di gomme ingerite deve essere particolarmente elevata e combinata a casi di costipazione. Come, infatti, si legge in un articolo pubblicato sulla rivista Pediatrics, un raro caso che ha richiesto un intervento per rimuovere l’ostruzione era relativo ad un bambino che mangiava oltre sette chewing gum al giorno e soffriva di stitichezza da anni. Al di là dell’età, comunque, ingerire spesso grosse quantità di gomme, come rivelano i ricercatori di Healthline, può causare disturbi molto dolorosi come fitte all’addome e ulcere alla bocca. Insomma, seppur non letale come si è pensato, ingoiare una gomma da masticare risulta tutt’altro che salutare.

