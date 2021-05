Tra le attività che sembrano fare particolarmente bene alla salute la lettura pare essere fra i primi posti; secondo quanto afferma una ricerca scientifica, infatti, leggere potrebbe ridurre notevolmente lo stress. A dimostrarlo è uno studio condotto da Mindlab Internazionale presso l’Università del Sussex; questa indagine ha coinvolto un numero di volontari che sono stati prima sottoposti ad un aumento dello stato di stress e in un secondo momento sono stati invitati a scegliere delle soluzioni per rilassarsi.

Lo scopo dello studio era dimostrare quale attività, tra quelle ritenute rilassanti, abbia la capacità di allentare la tensione; leggere è apparsa la più efficace. I volontari hanno ricevuto, infatti, diverse soluzioni: sorseggiare una tazza di tè, fare una passeggiata, ascoltare della musica o leggere un libro. Proprio la lettura, tra tutte, è risultata la migliore alternativa in grado di combattere stanchezza, stress e affaticamento.

Perché leggere fa bene?

Lo studio condotto presso l’Università del Sussex ha spiegato l’influenza, in percentuali, delle diverse attività proposte ai volontari per rilassarsi; è emerso che leggere combatte lo stress al 68%, la musica al 61%, la tazza di tè al 54% e le passeggiate al 42%. Secondo quando hanno affermato i ricercatori del Mindlab Internazionale, anche solo sei minuti di lettura allentano la tensione muscolare e rallentano il battito cardiaco. È emerso, dunque, che oltre ai benefici a livello intellettuale, leggere faccia bene alla salute fisica; il motivo sembra molto semplice: la lettura permette di concentrarsi e distrarsi, allo stesso tempo, dalla fonte di stress, di più rispetto alle passeggiate o della tazza di tè. Il dottor Lewis, uno dei ricercatori che ha condotto lo studio, ha rivelato: “Non importa quale libro leggi, perdendoti completamente in un libro avvincente puoi scappare dalle preoccupazioni e dallo stress del mondo quotidiano. E passare un po’ di tempo a esplorare l’immaginazione dell’autore”.

