Che gli occhi siano lo specchio dell’anima è una credenza abbastanza diffusa; il linguaggio non verbale, infatti, ha la capacità di rivelare elementi inediti della comunicazione verbale. Ma recenti studi hanno fatto un passo avanti e individuato, addirittura, nel colore degli occhi un mezzo per scoprire tratti specifici della personalità. Ad ipotizzarlo sono gli scienziati dell’Università di Orebro, in Svezia che hanno condotto una ricerca su 428 partecipanti, arrivando a conclusioni molto interessanti.

Lo studio si basa sulla consapevolezza scientifica che i geni responsabili dello sviluppo dell’iride sono gli stessi responsabili alla formazione del lobo centrare del cervello; ed è proprio quest’ultimo in grado di influenzare il carattere di un essere umano. I ricercatori hanno, quindi, analizzato 428 partecipanti, con lo scopo di individuare attinenze tra il colore degli occhi e alcuni tratti specifici della personalità di ciascun partecipante; i risultati hanno dato conferma alle ipotesi.

Colore degli occhi e personalità

I risultati della ricerca condotta dall’università svedese, pubblicati sulla rivista scientifica americana Biological Psychology, hanno rivelato una correlazione tra colore degli occhi e tratti tipici della personalità. A dare conferma alle ipotesi elaborate dagli scienziati dell’Università di Orebro, ulteriori studi sui colori specifici degli iridi. A tal proposito, uno studio pubblicato dalla Impulse Corporetion di Los Angeles rivela che le persone con gli occhi verdi sono tendenzialmente più originali, creative e imprevedibili, ed inoltre si arrabbiano difficilmente.

Un ulteriore studio condotto negli Stati Uniti sulle donne con gli occhi azzurri ha, ad esempio, rivelato che quest’ultime sopportano meglio i dolori del parto; le persone con gli occhi neri o molto scuri, invece, sembrano eccellere particolarmente nello sport perché lottano sempre per raggiungere i propri obiettivi. Gli occhi castani rivelano invece una personalità equilibrata ma, a tratti, misteriosa; ed in fine le persone con gli occhi grigi, estremamente rari, hanno una personalità dalle varie sfaccettature, quindi “lottano” per mantenere un equilibrio costante.

