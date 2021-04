È possibile rimanere giovani più a lungo? Uno studio rivela come rallentare l’invecchiamento

Non servono formule magiche o pozioni che allungano la vita, la dottoressa Elizabeth Blackburn ha rivelato, nei suoi studi, i segreti che rallentano l’invecchiamento. La biochimica australiana, che nel 2009 ha vinto il Nobel grazie alle sue scoperte scientifiche, ha illustrato un aspetto importante che permetterebbe al corpo di rimanere giovane e sano più a lungo. Il premio Nobel ha pubblicato diversi studi sulle cause dell’invecchiamento e anche nel saggio La scienza che allunga la vita ha spiegato in che modo è possibile aiutare il nostro corpo.

La dottoressa Elizabeth Blackburn ha spiegato che i cromosomi hanno una sorta di “data di scadenza” che può essere accelerata da diversi fattori e rallentata da altri. A causare l’invecchiamento sono le estremità dei cromosomi, la parte chiamata telomeri; questi con il tempo si rovinano fino a staccarsi del tutto determinando i vari sintomi di una giovinezza che va sfiorendo. Tuttavia, anche se non si può bloccare il normale flusso della vita, esistono dei segreti che permettono al corpo di invecchiare più lentamente.

I segreti per rimanere giovani e sani più a lungo

Secondo quanto rivela la dottoressa Elizabeth Blackburn è possibile monitorare lo stato dei propri telomeri e quindi potersi regolare di conseguenza. I segreti che permettono di rallentare l’invecchiamento proteggono i cromosomi e gli garantiscono una vita più longeva. Non si tratta di cose paradossali, ma di attività gestibili con una dose di buona volontà: a bando stress, nervosismo e agitazione; tutti complici di accorciare i telomeri. Inoltre la biomedica australiana ha rivelato in un’intervista a Repubblica: “Diversi studi mostrano che gli uomini che dormono solo cinque ore a notte hanno telomeri più corti degli uomini che ne dormono almeno sette“. Dedicarsi alla meditazione e all’esercizio fisico, invece, regala effetti benefici e di ringiovanimento ai cromosomi. La dottoressa Blackburn confessa: “A oggi è ancora impossibile produrre un “elisir di giovinezza” che alzi artificialmente la telomerasi (e permetta ai telomeri di rigenerarsi); perché si rischia che le cellule non smettano più di dividersi, ossia il cancro. Si può però puntare su una difesa naturale dei telomeri“.

