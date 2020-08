Dopo l’addio alquanto polemico con ‘La vita in diretta’, Lorella Cuccarini ha finalmente dato inizio alle sue vacanze estive insieme alla famiglia. La ballerina nonché nota conduttrice, ha scelto la Sardegna per concedersi qualche settimana di relax e festeggiare due anniversari molto importanti.

Di recente la Cuccarini ha pubblicato due foto intime che rispecchiano quel profilo quotidiano che solo la famiglia può dare. Nel primo scatto ha festeggiato pubblicamente l’anniversario di matrimonio con il marito Silvio Testi, aggiungendo nella didascalia una dedica molto speciale: “29 anni e sentirli… con gioia. Le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza”.

Agosto sembra esser un mese importante ricco di festeggiamenti, anche perché oltre alla data delle nozze, custodisce un altro anniversario altrettanto importante. Sara Testi è la primogenita della coppia e ha festeggiato da poco ben 26 anni. Nonostante sia una donna, per Lorella Cuccarini come per ogni mamma, i figli sono sempre bambini. Ed ecco che, come abbiamo anticipato, la conduttrice si lascia ritrarre con in braccio la figlia, pubblicando la foto sul suo profilo Instagram correlata da una didascalia che descrive perfettamente quel sapore “dolce-amaro” di una madre, che vede crescere e diventar grande la propria figlia: “Io ancora ci provo a prenderti in braccio. Buon compleanno, principessa! Che la vita ti riservi tante cose belle.”

Sara Testi [FOTO]

La prima figlia di Lorella Cuccarini è nata nel 1994, ha studiato management in Svizzera e sembra che la sua nascita sia stata un miracolo. Non a caso la Cuccarini, già in passato aveva raccontato delle difficoltà della gravidanza quando, numerosi ginecologi le dissero che per una ballerina come lei, sarebbe stato difficile rimanere incinta per via della parete addominale molto spessa.

Non è stato semplice per la conduttrice, soprattutto dopo aver avuto un aborto spontaneo alla settima settimana prima che concepisse Sara. Ma oggi la Cuccarini è inondata dall’amore del marito Silvio e dei suoi quattro figli. E a proposito di Sara, in molti hanno notato la somiglianza con la madre. Il sorriso è lo stesso, come anche la luce nei suoi occhi azzurri. Ma di scelta stilistica beh, a quanto pare sono molto distanti. Le due donne hanno in comune la stessa passione per la moda anche se hanno gusti diversi tant’è che Lorella Cuccarini trova lo stile della figlia Sara troppo raffinato per lei.

