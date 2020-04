Si scaglia anche contro Papa Francesco la rabbia di Vittorio Sgarbi. Ecco cosa lo ha scatenato contro il Pontefice e perchè si è adirato al punto che…

Sembra che Vittorio Sgarbi non abbia apprezzato il gesto di Papa Francesco, che qualche giorno fa ha elevato una preghiera per tutto il mondo in una Piazza San Pietro deserta. Un gesto che ha unito tutti i fedeli, ma che ha commosso l’intera umanità.

Per Sgarbi, però, si è trattato di un “gesto teatrale”, non adatto al periodo storico che stiamo vivendo. A smuovere ulteriormente la sua rabbia è stato, in modo particolare, l’intervento di Matteo Salvini a Live non è la D’Urso.

In quella sede, infatti, l’ex Ministro dell’Interno si era unito a Barbara D’Urso, per recitatare insieme l’Eterno Riposo in ricordo di tutte le vittime legate all’epidemia di coronavirus. Ecco quali sono state le parole di Vittorio Sgarbi in reazione a ciò.

Da Salvini al Papa: l’ira di Sgarbi colpisce tutti

Vittorio Sgarbi, dunque, come molti altri fedeli e laici non ha apprezzato l’intervento di Matteo Salvini e Barbara D’Urso e contro di loro ha commentato con parole dure, che si sono riversate anche su Papa Francesco. Ecco le parole affidate all‘AdnKronos, infatti, a cui il critico d’arte ha dichiarato:

Quella di Matteo Salvini è una forma di resistenza contro un’epoca, per cui Dio è morto. La sua è la posizione in contro-tendenza di chi dichiara di essere cristiano. Io non posso criticare chi rivendica il buon diritto di credere in Dio. Criticabile invece è la decadenza del Papa che con gesto teatrale abominevole si mette a pregare in una piazza vuota. Io personalmente non avrei scelto una preghiera legata ai morti e lo avrei fatto con la Gruber, che è atea…

