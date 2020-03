Un Posto Al Sole chiude i battenti: la soap andrà in onda con le repliche

Dopo i numerosi show di intrattenimento costretti alla chiusura forzata dalla quarantena, l’annuncio della sospensione di Un Posto Al Sole ha ufficialmente allargato l’allarme anche al mondo delle soap opera. Le serie pomeridiane che regolarmente costituiscono un punto fisso delle programmazioni italiane e internazionali vengono regolarmente girate in fretta, a poche settimane dalla effettiva messa in onda; la quarantena imposta ha visto ovviamente impossibile proseguire con le riprese, portando le produzioni ad arrestarsi, e gli episodi originali da trasmettere a finire.

Set bloccati e produzioni rimaste indietro: Un Posto Al Sole proseguirà fino ad aprile, per poi chiudere i battenti a tempo indeterminato. Si andrà avanti con le repliche

Secondo quanto anticipato dai produttori negli scorsi giorni, le riprese di Un Posto Al Sole si sono interrotte ormai una settimana fa; attualmente, la sopa continua ad andare in onda regolarmente, trasmettendo la programmazione già montata e ultimata in vista di una chiusura vera e propria. Questa dovrebbe arrivare con ogni probabilità il prossimo 10 aprile, quando il girato messo da parte si esaurirà. A partire dal 13 del prossimo mese, la serie manterrà la sua collocazione, ma andrà in onda con repliche fino a data da destinarsi. Stabilire quando si potrà tornare sul set è ovviamente impossibile.