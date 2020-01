Sanremo 2020, Maria De Filippi prende posizione: “Amadeus non è sessista”

La voce di Maria De Filippi resta senza dubbio una delle più importanti nel mondo della televisione italiana. L’autrice e presentatrice è un’eminenza, e la sua attenzione a non prender parte alle più rischiose dinamiche di potere ne ha sempre rafforzato l’immagine super partes. Nonostante ciò, persino la madrina di Amici ha deciso di dire la sua in merito alla grande polemica di questi giorni; ovviamente, quella che ha coinvolto il collega Amadeus, e la sua difficile dichiarazione rilasciata in conferenza stampa rivolta a Sanremo 2020. Parole che hanno causato un inevitabile polverone attorno al Festival, ma che hanno trovato la conduttrice fieramente in difesa del collega.

“Ha voluto accontentare tutti, ma non è assolutamente un misogino”: Maria De Filippi difende il collega nella polemica sanremese

Intervistata dal Corriere della Sera, Maria De Filippi ha riservato solamente parole di pace per Amadeus. Prendendo dunque le distanze da diverse colleghe e personalità del gossip italiano, la voce della conduttrice si è schierata senza rimorsi dalla parte del Festival e del suo Direttore. “Fa impressione quanto oggi sia facile essere fraintesi quando si parla“, le sue parole al quotidiano milanese. “Non penso che Amadeus sia sessista e maschilista. Ha semplicemente mischiato le carte descrivendo Sanremo come una festa. Ha scelto giornaliste e belle ragazze per accontentare tutti“.

Una presa di posizione, quella di Maria De Filippi, che la conduttrice non intende assolutamente far passare come misogina a sua volta. "Do ragione a Lilli Gruber", prosegue nel suo discorso, "quando dice che in un determinato lavoro uomini e donne dovrebbero percepire gli stessi stipendi. E penso anche che per le donne sia più difficile farsi valere in questo ambiente. Ma dovremmo anche imparare ad essere più solidali tra noi", conclude. "E lo siamo veramente poco".