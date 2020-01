Harry e Meghan, le decisioni definitive della regina Elisabetta: dal titolo ai fondi pubblici

La regina Elisabetta ha reso nota la sua decisione riguardo ad Harry e Meghan Markle: ecco la notizia che sta facendo il giro del mondo.

Una nota ufficiale di Buckingham Palace, resa nota poche ore fa, chiarisce in modo definitivo la situazione futura di Harry e Meghan. La prima cosa decisa dalla regina Elisabetta riguarda l’uso del titolo di Altezze Reali, a cui i Sussex dovranno rinunciare.

Harry sarà sempre principe, titolo che gli spetta per diritto di nascita. La coppia manterrà, a partire dalla prossima primavera, il solo titolo di duca e duchessa di Sussex, e rinuncerà a rappresentare la Sovrana nel mondo, ruolo che spetta ai soli membri senior della Royal Family. Oltre a ciò, Harry perderà anche tutte le cariche militari: Captain General of Marines, Honorary Air Commandant Royal Air Force Honington e Commodore-in-Chief of Small Ships and Diving.

La nota chiarisce che “Anche se non rappresenteranno più formalmente la Regina, i Sussex hanno chiarito che tutto quello che faranno continuerà a sostenere i valori di Sua Maestà“.

Harry e Meghan Markle rimborseranno 2,4 milioni di sterline

Una questione delicata riguardava la distribuzione dei fondi pubblici. A partire dal comunicato i duchi di Sussex non riceveranno più soldi pubblici. Harry e Meghan avrebbero, inoltre, deciso di loro spontanea volontà di restituire 2,4 milioni di sterline allo Stato. Si tratta della cifra spesa dalla coppia per restaurare Frogmore Cottage, che comunque rimarrà la loro residenza ufficiale quando si troveranno nel Regno Unito.

La nota personale della Sovrana

La nota ufficiale pubblicata da Buckingham Palace è preceduta da alcune righe scritte in prima persona dalla regina Elisabetta, e condivise poco dopo da Harry e Meghan. Ecco le parole della Sovrana:

A seguito di alcuni mesi di conversazioni e delle altre recenti discussioni, sono contenta che insieme abbiamo trovato un modo costruttivo e di supporto per mio nipote e la sua famiglia. Harry, Meghan e Archie saranno sempre amati membri della mia famiglia. Riconosco le sfide di cui hanno fatto esperienza (…) e supporto il loro desiderio di una vita più indipendente. Voglio ringraziarli per il lavoro svolto per il Paese (…) e sono particolarmente fiera di come Meghan sia diventata velocemente un membro della famiglia.

