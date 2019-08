Principe Andrew shock: in vacanza con Epstein… e una schiera di donne [FOTO]

Mentre continuano ad affiorare accuse che riguardano il coinvolgimento del principe Andrew nel caso Epstein, sbucano anche le foto che lo incriminerebbero.

Il principe Andrew è sempre più coinvolto nel terribile caso Epstein, che ha fatto indignare tutto il mondo. Lo scandalo che riguarda il reato di abuso di minori, sta facendo indignare chiunque. Risalgono a qualche giorno fa le dichiarazione del principe che non solo si dichiara innocente, ma perfino pronto a collaborare con le forze dell’ordine a beneficio delle vittime.

Secondo quanto ha dichiarato il figlio della regina Elisabetta, non immaginava minimamente cosa nascondesse Epstein. Nella stessa intervista rilasciata alla BBC, aveva anche dichiarato così:

Sono stato ospite in alcune delle sue residenze, e mai nel limitato periodo in cui sono stato con lui ho visto, sono stato testimone o ho sospettato qualsiasi comportamento che ha portato al suo arresto e alla sua condanna.

A distanza di giorni, però, sono affiorate della ulteriori prove che potrebbero essere schiaccianti. Il settimanale Chi, infatti, ha pubblicato un servizio contenente alcune foto del 2011. In queste foto si vede il principe baciare una donna giovanissima, in altre salire in una barca piena di giovani donne.

Le foto di quando il principe Andrew era un donnaiolo

Risalgono al 2011 le foto che vedono il rampollo dei Windsor fare il playboy con numerose donne giovani. Già in quegli anni il principe Andrew era osteggiato dai consiglieri di Buckingham Palace che “sconsigliavano” le frequentazioni con Epstein, allora già iscritto nel registro dei pedofili dello stato di New York.

Ma il figlio della regina non aveva accettato il suggerimento e si era fatto beccare a trascorrere dei giorni di divertimento sfrenato in sua compagnia. In quell’anno la donna che lo accusa, Virginia Roberts Giuffrè, era ancora minorenne e riferisce di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui e a partecipare addirittura ad orge con altre ragazze.

Il tutto sarebbe avvenuto qualche mese dopo il viaggio in Thailandia. Ma il principe Andrew continua a dichiararsi innocente e lo fa tramite comunicati ufficiali trasmetti da Buckingham Palace, secondo cui il rampollo reale non avrebbe mai avuto rapporti con minorenni (almeno non con la violenza) né si sarebbe fatto fare dei massaggi impropri e inopportuni.

Ecco l’altra foto pubblicata dal settimanale, dove si scruta il principe sdraiato in barca e circondato da donne:

