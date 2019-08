Principe Andrea si difende dallo scandalo Epstein: ecco le dichiarazioni

Il principe Andrea è sempre più coinvolto nel terribile caso Epstein, che ha fatto indignare tutto il mondo. Finalmente, però, il figlio della regina Elisabetta si è difeso. Ecco cosa ha dichiarato.

Principe Andrea si difende dalle accusa: “Mai sospettato nulla”

Il figlio della regina Elisabetta II, il principe Andrea, è stato recentemente coinvolto nello scandalo Jeffrey Epstein tratto in arresto per i reati di traffico sessuale e pedofilia. L’inchiesta ha coinvolto nomi importanti tra cui quello del principe, accusato da Virginia Roberts Giuffrè, che aveva affermato di essere stata “usata” come “schiava sessuale” quando aveva soltanto 17 anni. Per il fratello di Carlo, dunque, si parla di accuse pesanti: abuso di minore.

Dopo un silenzio durato settimane, il principe ha deciso di reagire alle accuse spiegando la sua situazione in merito. Il figlio della Sovrana ha concesso alcune dichiarazioni a mezzo stampa tramite l’emittente BBC. Ecco cosa ha detto: Загрузка... Mai, in nessun momento ho visto o sospettato comportamenti criminali. Certo incontrare il finanziere dopo la sua scarcerazione nel 2010 è stato un errore. Nel periodo in cui l’ho conosciuto ci siamo visti raramente, probabilmente non più di una o due volte l’anno. Le altre dichiarazioni e le accuse Il principe Andrea è stato visto parecchie volte (secondo le fonti indiscrete) in casa Epstein, ma questo non prova il suo coinvolgimento. Nell’intervista il fratello di Carlo ha anche detto: Sono stato ospite in alcune delle sue residenze, e mai nel limitato periodo in cui sono stato con lui ho visto, sono stato testimone o ho sospettato qualsiasi comportamento che ha portato al suo arresto e alla sua condanna. Non ci sarebbe secondo lui nessun tipo di coinvolgimento, almeno non volontario. La sua implicazione nella vicenda sarebbe del tutto casuale, come a dire che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Buckingham Palace continua a negare ogni coinvolgimento del principe nela faccenda degli abusi e si è detta vicina alle vittime di Epstein. LEGGI ANCHE: Principe Andrew e lo scandalo Epstein: sbucano le prove schiaccianti

