Principe Andrew e lo scandalo Epstein: sbucano le prove schiaccianti

Il principe Andrew sembra essere sempre più coinvolto nel terribile caso Epstein, che sta facendo indignare tutto il mondo. Ecco i dettagli dello scandalo che imbarazza Buckingham Palace.

Ancora rivelazioni sul caso Epstein che vedono coinvolto il principe Andrea (Andrew) il figlio della regina Elisabetta e del principe Filippo.

Dopo la notizia di qualche settimana fa dell’arresto del miliardario Jeffrey Epstein per i reati di traffico sessuale e pedofilia, infatti, le indagini da parte della polizia degli Stati Uniti d’America stanno facendo tremare diverse personalità di spicco di tutto il mondo.

Tra queste figura fin da principio anche il principe Andrew, figlio della regina Elisabetta e del principe Filippo.

Il fratello dell’erede al trono, infatti, sarebbe stato accusato da una donna, Virginia Roberts Giuffrè, che ha dichiarato di essere stata “usata” come “schiava sessuale”, quando aveva soltanto 17 anni. Per il rampollo reale, dunque, si parla di accuse pesanti: abuso di minore.

Le prove che inchiodano il principe Andrew

Una faccenda che getta nuovamente lo spettro dello scandalo sulla famiglia reale inglese, che fino ad ora non ha commentato in modo ufficiale la notizia. Negli ultimi giorni, inoltre, sono emerse delle prove che secondo alcuni proverebbero il pieno coinvolgimento del principe Andrew nella faccenda.

Evgeny Morozov, noto per le critiche all’uso di Internet, ha dimostrato al The New Republic che il principe si trovava in quella casa degli orrori. In alcune mail scambiate con l’agente letterario Brockman, si parla di un tipo britannico che si stava facendo fare un massaggio ai piedi da due giovani donne russe ben vestite.

Il contenuto della mail continua a parlare delle accuse per violenza che in quel periodo venivano mosse contro Julian Assange, fino a svelare l’identità dell’uomo inglese:

Noi pensiamo che in Svezia siano liberal, ma è più come l’Inghilterra del Nord opposta all’Europa meridionale. A Monaco, Alberto lavora 12 ore al giorno, ma alle 9, quando esce, fa quello che vuole e non importa a nessuno. Ma se lo faccio io, sono nei guai. A questo punto ho capito che Irina stava massaggiando i piedi di sua Altezza Reale, il principe Andrew, Duca di York.

