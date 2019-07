Francesco Facchinetti, paura per la figlia di due anni caduta dalle scale

Momenti di paura nel contesto simil-paradisiaco della famiglia allargata di Francesco Facchinetti. Il produttore e personaggio televisivo è in questi giorni in vacanza in Sardegna con la moglie Wilma Helena Faissol; con loro, le tre bambine avute da tre famiglie differenti. Il piccolo dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, quando la più piccola delle figlie, di due anni, è caduta dalle scale dell’abitazione mentre giocava con le sorelle. Comprensibili momenti di panico in famiglia, con i genitori che si sono affrettati a prestare le cure alla bambina, e a comunicare l’evento via social media.

Attimi di terrore in vacanza per la famiglia Facchinetti. La bambina di due anni cade dalle scale: ematoma al volto, nulla di rotto

Proprio attraverso un messaggio via Instagram Francesco Facchinetti ha tranquillizzato fan e conoscenti a proposito delle condizioni della bambina. In seguito alla caduta gli unici traumi sarebbero dei piccoli ematomi al braccio e al viso, all’altezza del labbro. Nulla di rotto, come confermato nel post. “E’ caduta di faccia per le scale“, spiega l’ex Dj Francesco. “Ci siamo spaventati molti, una brutta botta ai denti e al labbro. Non dovrebbe comunque essere nulla di grave. Le due sorelle non si sono staccate da lei un secondo“.

Francesco Facchinetti è in questo periodo occupato con la registrazione del suo nuovo programma tv per NOVE. Sul canale del digitale terrestre, il produttore e figlio di Roby Facchinetti sta infatti portando avanti uno speciale dedicato alle vacanze estive, inevitabile tormentone del periodo. Recentemente aveva avuto modo di discutere proprio dell’argomento presso Il Giornale, raccontando in particolare il suo rapporto con il mito della vacanza, e con il forse ancor più famoso genitore. Francesco Facchinetti racconta il suo nuovo show e il rapporto con Roby La fama di Francesco Facchinetti, un tempo noto come Dj Francesco e ora stabilmente affermatosi nel mondo della produzione musicale, non può essere scissa dall’importanza del suo cognome. L’ormai ex cantante non ha mai cercato di nascondere il ruolo avuto da suo padre Roby nella sua vita; il musicista dei Pooh è un’icona della musica italiana, e insieme al figlio ha negli ultimi anni formato una coppia sempre più affiatata. Intervistato dal Giornale, il neo-conduttore del programma La Vacanza Perfetta per NOVE ha dunque dedicato qualche parola al rapporto con il padre, ovviamente elemento centrale nel corso della sua carriera televisiva. Presentando il suo nuovo programma a tema vacanza, Francesco Facchinetti ha brevemente raccontato i suoi viaggi giovanili in compagnia del padre Roby. Scherzando sull’atteggiamento “distratto” dei due, l’ex DJ Francesco ha poi assunto un atteggiamento più serio quando portato a discutere di influenze e paternità. “Lui mi ha insegnato a lottare con tutto me stesso per ottenere ciò che voglio“, ha spiegato riferendosi al genitore. “Mio padre è così. E’ riuscito a fare della musica il suo lavoro, e con questa è entrato nella vita di tante persone”. Una forma di insegnamenti, questi, che lo stesso Francesco Facchinetti sta provando a trasmettere alla propria famiglia. “Io cerco a mia volta di essere un padre presente“, spiega, “di insegnare molto ai miei figli. Cerco di essere buono e severo insieme. Voglio che loro sappiano andare avanti a piccoli passi, e che l’amore abbia un ruolo centrale”. LEGGI ANCHE https://velvetgossip.it/2019/06/09/francesco-facchinetti-in-crisi-con-la-moglie-ecco-cosa-e-accaduto/

Comments

commenti