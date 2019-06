“Sappiate che sono stato appena ricattato dalla signorina Cremaschi e dal suo avvocato. Volevano dei soldi in cambio del fatto che non facessero una denuncia per diffamazione a me e una per aggressione a mia moglie. Sappiate che i soldi non li avrete mai e che mi fate schifo. Ora denunciatemi pure”. Insomma, la situazione sembra solo agli inizi. Quale sarà il prossimo colpo di scena?

A cuore aperto a Verissimo

Francesco Facchinetti è stato ospite della puntata di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. “L’eterno ragazzo“, come la stessa conduttrice lo definisce, attivissimo sui social e nella vita, non riesce a stare mai fermo. Gli inizi come cantante e come “Dj Francesco”, doppiatore, influencer, agente e talent scout, un personaggio pubblico impegnato a 360°.

A me è sempre piaciuto essere un catalizzatore di cose. Non mi sono mai sentito un cantante, non mi sono mai sentito un presentatore, forse la vera cosa che sono è il DJ. Ma nel senso che mi piace mixare le cose, mischiarle, tirandone fuori il meglio.

E proprio su questo, sul cercare di scoprire nuovi talenti, evidenziandone i punti di forza, tirando fuori il bello o ciò che può piacere, si sofferma.

Negli ultimi anni mi sono concentrato sulla materia umana, sui giovani, sul futuro di questo Paese. Ho avuto la fortuna di incontrare tanti giovani di talento e, insieme , costruire il loro futuro.

Tra gli altri, Facchinetti è attualmente l’agente di Irama, Riki, con i quali ha raggiunto sei successi inimmaginabili. Ma, ad esempio, nella sua agenzia, conta anche numerose web star ed influencer italiani, dai numeri incredibili: Giulia De Lellis, Francesco Sole, Maria Sole Pollio e tanti altri giovanissimi.

Bisogna cadere per crescere

Non è stata tutta rosa e fiori la carriera di Facchinetti. Dopo il successo incredibile e il doppio disco di diamante per “La canzone del capitano”, è arrivato un momento durissimo. Quando ti ritrovi da essere super famoso a fallire miseramente, nella tua carriera, rialzarsi è doveroso ma sembra quasi impossibile.