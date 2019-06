Angelina Jolie e Brad Pitt, l’attore racconta il divorzio da Jennifer Aniston

Mentre si consuma il drammatico divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, l’attore ha deciso di rompere il silenzio a proposito della storia sulla quale il successivo, celebre matrimonio si formò. Come noto, la star sposò la collega in seguito ad una sofferta e all’epoca clamorosa separazione da Jennifer Aniston. Un piccolo dramma nel mondo dello spettacolo americano, che attirò a Pitt non poche critiche. Un evento non dissimile da quanto vissuto in questi giorni.

Secondo quanto riportato da Grazia, di fronte all’ormai concluso processo di separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt, l’attore americano avrebbe deciso di rompere il silenzio a proposito di quello storico primo divorzio con cui tutto iniziò.”All’epoca ero noioso, volevo qualcosa di più interessante“, spiega l’attore. “Volevo film in cui il protagonista avesse una vita entusiasmante, perché la mia non lo era. Il nostro matrimonio era finzione. Jennifer era una donna incredibile, ma non sapeva darmi quel guizzo in più che cercavo in una relazione. Ora siamo tornati amici, l’abbiamo superata“.

Il guizzo l’avrebbe presto trovato nella più giovane collega, con la quale in questi mesi sta procedendo la causa di divorzio: la fine della storia tra Angelina Jolie e Brad Pitt ha assunto ora il tono da psicodramma per i milioni di fan abituati a riconoscere la coppia come incedibile ormai dal 2004. Dopo quasi quindici anni insieme, il matrimonio tra le due star è ormai giunto al termine, ed entrambi sono impegnati a ricostruirsi nuove vite. La causa di divorzio è ancora in corso, principalmente per la questione figli, ma i rapporti tra i due sono rimasti buoni. Difficile dire quali siano effettivamente ad oggi i rapporti con la ex compagna.

Angelina Jolie e Brad Pitt, nuove dichiarazioni

L’ex coppia più famosa di Hollywood a distanza di tre anni ormai da quella che fu una delle separazioni più chiacchierate di sempre, torna a far parlare di sé. I due attori solo recentemente hanno trovato un accordo per la custodia dei sei figli ma nonostante questo gli animi sembrano non essersi placati. C’è chi ancora ha molte cose da dire riguardo la relazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt.

Stando ad alcune voci di corridoio infatti, sembrerebbe che Brad Pitt non abbia ancora del tutto superato la separazione, rischiando più volte di precipitare nel buco nero dell’alcolismo.

E poi c’è chi, infuriata, si scaglia contro Angelina Jolie. La persona in questione è la mamma dell’attore statunitense, che senza mezzi termini, in un’intervista al magazine Radar Online, si è scagliata contro l’ex moglie del figlio. La donna ha accusato Angelina Jolie di essere una grande manipolatrice: “Non perdonerò mai per quello che ha fatto a mio figlio, soprattutto perché ha rovinato anche la vita dei miei nipoti” ha dichiarato. “Brad è stato manipolato, è stato trattato in modo crudele. Spero che questo capitolo della sua vita si possa chiudere al più presto”. Inoltre la donna ha raccontato di quando suo figlio, più volte, l’ha implorata di far ragionare l’ex moglie: “Mi ha implorato più volte di salire su un aereo per parlare con Angelina. Ma lei non vuole sentire ragioni, non riesce a capire i suoi errori. Non la biasimo, ha reso un vero inferno la vita di Brad.” A queste dichiarazioni l’attrice non ha ancora risposto ma si spera che la storia possa avere un lieto fine soprattutto per i sei bambini che dovrebbero vivere tutto l’amore di una mamma, di un papà e dei nonni.

