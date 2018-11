Cosa c’è davvero tra Barbara D’Urso e Matteo Salvini? L’ospitata del Vice Premier a Pomeriggio Cinque nel pomeriggio di mercoledì 7 novembre, avrebbe aperto un mistero sul rapporto che legherebbe i due. Battutine e risate avrebbero reso il pubblico da casa molto curioso.

Dopo aver affrontato la questione politica, la conduttrice è subito passata al sodo, chiedendo, in maniera molto defilata, notizie sulla recente rottura con Elisa Isoardi. Ovviamente, il Ministro dell’Interno Salvini non ha voluto sbilanciarsi ma avrebbe dichiarato di “non essere sul mercato”. Dalì, la risposta a brucia pelo di Barbara: “Ma come? Io mi volevo proporre!“. Il pubblico ha riso subito divertito ma un piccolo mistero sta aleggiando sui social.

Dopo la chiacchierata informale in diretta tv, Matteo Salvini ha iniziato a seguire la D’Urso su Instagram. Comportamento anomalo e che nasconde qualcosa di più piccante o solo una conferma dell’amicizia che li lega? Per ora non sappiamo niente ma, come ha attestato la puntata, tra Salvini e la D’Urso c’è molta simpatia e rispetto della professionalità reciproca.

Barbara D’Urso, Matteo Salvini in diretta: “Non ho mai parlato della mia vita privata non inizierò adesso”

Matteo Salvini protagonista di un’intervista in diretta a Pomeriggio 5. Oltre ad un cenno sulla politica, non poteva certo mancare la domanda della padrona di casa sulla sua situazione sentimentale. La padrona di casa non ha potuto non chiedergli: “Vedo sempre che la sera vai a dormire con i fiori, ma stasera con chi andrai a dormire?”. Repentina la replica del vicepremier che alludendo alla fine della sua relazione con la conduttrice Elisa Isoardi ha asserito: “Felicemente da solo”. Non è tutto però. Il Ministro degli Interni infatti ha anche fatto una rivelazione alla padrona di casa: “Non sono su piazza…”. E ironicamente la D’Urso: “Ma come? Io speravo tu fossi single, io sono single…” e gli applausi del pubblico chiudono il collegamento.

Matteo Salvini contro Elisa Isoardi: critica la foto che li ritrae in un momento intimo

L’addio di Elisa Isoardi a Matteo Salvini continua a far discutere. La conduttrice de La Prova del cuoco ha infatti postato una foto molto intima che la ritrae nel letto con il vicepremier, per raccontata ai suoi fan la fine dell’amore e ringraziare l’ormai ex compagno. Sui social non sono mancate le critiche per la singolare scelta della conduttrice. Mentre il Ministro degli Interni ha lasciato cadere la questione replicando in un post “Qualcuno aveva altre priorità”, i fan hanno accusato Elisa di aver voluto “umiliare” il suo ex con quello scatto.