Barbara D’Urso ricorda Isabella Biagini: il messaggio commovente

15 aprile 2018, di Redazione

Sabato 14 aprile è scomparsa a 74 anni l’attrice e showgirl Isabella Biagini. Un lutto nel mondo dello spettacolo e soprattutto per Barbara D’Urso che negli ultimi tempi l’aveva ospitata spesso all’interno di Domenica Live e Pomeriggio 5. Ecco cosa ha scritto nel suo profilo Instagram ufficiale per ricordarla…

“È rarissimo nella vita incontrare donne come te: autoironiche, pungenti, intelligenti, guerriere. Sei nata artista e lo sei stata per tutta la vita. Mi chiamavi Barbarà… E dicevi che mi guardavi in tv mentre stiravi…. Ora abbraccerai la tua amatissima figlia Monica…. Buon viaggio Isabella! #isabellabiagini #artista #grazie”, questo il messaggio pubblicato da Barbara D’Urso sul suo profilo ufficiale di Instagram per ricordare Isabella Biagini, scomparsa sabato 14 aprile 2018 a 74 anni.

L’attrice e showgirl è morta presso la clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà di Roma dove era ricoverata da un mese per cure palliative. Negli ultimi mesi la Biagini era apparsa spesso nelle trasmissioni della D’Urso su Canale 5. Dopo il disagio di aver perso la casa e quello di stata investita, la donna era tornata recentemente a parlare a Domenica Live esprimendo il suo rammarico per essere stata accusata di essere coinvolta nell’incendio della casa che stava per perdere. Dopo le spiacevoli vicissitudini è poi arrivata la notizia che la Biagini era stata colpita da un’ischemia. “Se ci stai guardando, se sei in clinica ed hai la tv, mi dai tue notizie per favore? Non sappiamo più come cercarti – aveva detto solo qualche settimana fa, lanciando un vero e proprio appello disperato nei confronti della Biagini – Siamo disperati, perché sono due mesi che non riusciamo ad avere notizie di Isabella. È irrintracciabile. Il telefono è staccato. Abbiamo scatenato tutti i giornalisti, ma Isabella è sparita“. LEGGI ANCHE: ADDIO A ISABELLA BIAGINI, L’ATTRICE SI E’ SPENTA DOPO UN MESE DI CURE PALLIATIVE Photo Credits Facebook

Comments

commenti