Programmi Tv domenica 8 maggio 2022: ecco tutti i consigli di Velvet

Ecco i consigli di Velvet sul meglio da guardare tra i programmi Tv domenica 8 maggio. Ogni giorno vi elencheremo un’ampia selezione di programmi Tv tra cui orientare la vostra scelta tra trasmissioni in chiaro e film e serie sulle piattaforme streaming.



Hai un’idea precisa di cosa guardare in Tv questa sera domenica 8 maggio 2022? Preferisci un programma di informazione per rimanere informato su quanto accade in Ucraina? O cerchi del puro intrattenimento? Di seguito partendo dai canali in chiaro abbiamo selezionato il meglio dell’offerta televisiva.

Programmi Tv 8 maggio in Prime Time

Ecco i principali canali e la loro programmazione per oggi domenica 8 maggio:

Rai1 – ORE 21:25 – Rinascere (Fiction) – 1^ TV

Canale 5 – ORE 21: 20 – Big Show (Show) condotto da Enrico Papi

Rai2 – ORE 21:20 – The Rookie – Stagione 4 Episodio 16 – Real Crime (Telefilm) – 1^ TV

Rai3 – ORE 21:20 – Che tempo che fa (Talk Show) condotto da Fabio Fazio

Italia 1 – ORE 21:25 – Battleship (Film)

Rete 4 – ORE 21:20 – Zona Bianca (Attualità) condotto da Giuseppe Brindisi

La7 – ORE 21:20 – Non è l'Arena (Attualità) condotto da Massimo Giletti

Tv8 – ORE 21:30 – F1 – GP Miami – Paddock Live Pre Gara (Sport)

Nove – ORE 21:25 – Per non dimenticare – Stopwar (Documentario)

Proseguendo sui canali del digitale terrestre domenica 8 maggio:

Rai 4 – ORE 21:10 – Mara (Film)

Rai Movie – ORE 21:10 – Mother's Day (Film)

Canale 20 Mediaset – ORE 21:04 – I vichinghi 2014 (Film)

Iris – ORE 21:00 – Femme Fatale (Film)

Rai Premium – ORE 21:20 – The band (Talent Show)

Italia 2 – ORE 21: 15 – Mom – Stagione 7 Episodio 1 – Audrey Hepburn e un jalapeno popper (Telefilm)

La 5 – ORE 21:10 – Mamma Mia! (Film)

– ORE 21:10 – (Film) La7d – ORE 21:30 – Grey’s Anatomy (Serie TV)

Programmi della piattaforma Sky di domenica 8 maggio :

Sky Cinema 1 – ORE 21:15 – Nemico pubblico (Film)

SKY Cinema Family – ORE 21:00 – Moonacre – I segreti dell'ultima luna (Film)

Cielo – ORE 21:15 – I fiumi di porpora (Film)

Sky Cinema Romance – ORE 21:00 – The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l'amore no (Film)

Sky Cinema Collection – ORE 21:15 – Perché te lo dice mamma (Film)



Cine 34 – 21:00 – I pompieri (Film)

Sky Cinema Action – ORE 21:00 – Kill Me Three Times (Film)

Real Time – ORE 21:25 – Ti spedisco in convento (Docureality) – 1^ TV

– ORE 21:25 – (Docureality) – 1^ TV Sky Uno – ORE 21:15 – Cucine da incubo (Reality)

Programmi Tv Netflix dall’8 maggio: i super consigliati da Velvet

Ecco la lista completa delle nuove serie tv e dei film disponibili su Netflix dall’8 maggio:

Hot Pursuit Fuga in tacchi a spillo (Film) – 8 maggio

Boy Erased – Vite Cancellate (Film) – 10 maggio

Our Father (Film) – 11 maggio

Najmro: Il Re Dei Ladri (Film) – 11 maggio

42 giorni nell'oscurità (Serie TV) – 11 maggio

13 maggio (Serie TV) – 11 maggio

Avvocato di difesa (Serie TV) – 11 maggio

Cheerleader per sempre – 13 maggio

Curse Of The Witching Tree (Film) – 14 maggio

Bellezonismo (Film) – 14 maggio

Vampire in the Garden (Serie TV) – 16 maggio

Jarhead 3 – Sotto Assedio (Film) – 16 maggio

The Future Diary (Serie TV – stagione 2) – 17 maggio

DI4RI (Serie TV) – 18 maggio

La Famiglia Ideale (Film) – 18 maggio

Toscana (Film) – 18 maggio

Il fotografo e il postino: l'omicidio di José Luis Cabezas (Film) -19 maggio

L'abbinamento Perfetto (Film) – 19 maggio

Ghost in the Shell: SAC 2045 (Serie TV – stagione 2) – 23 maggio

Date da mangiare a Phil (Serie TV stagione 5) – 25 maggio

(Serie TV stagione 5) – 25 maggio Stranger Things (Serie TV – stagione 4 – volume 1) – 27 maggio

Per la lista completa delle uscite di maggio 2022: cliccate qui.

Programmi Tv: tutti i nuovi film e serie su Disney+ e Star dall’ 8 maggio



Ecco la lista completa delle nuove serie tv e dei film disponibili su Disney+ e Star dall’8 maggio:

How I met Your Father (Serie TV – Stagione 1) – 11 Maggio

The Quest: L'impresa dei paladini (Serie TV) – 11 Maggio

Bride Wars – La mia migliore nemica (Film) – 13 maggio

Innocenti bugie (Film) – 13 maggio

Sneakerentola (Film) – 13 maggio

Life & Beth (Serie TV, tutti gli episodi) – 18 Maggio

(Serie TV, tutti gli episodi) – 18 Maggio Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. S1-S7 (Serie TV, tutti gli episodi) – 18 Maggio

Cip e Ciop Agenti Speciali (film) 20 Maggio

The Valet (Film) – 20 Maggio

Elektra (Film) – 27 Maggio

(Film) – 27 Maggio Obi-Wan Kenobi (Primi due episodi) – 27 Maggio

N.D.R. – Proseguono il mercoledì le serie che hanno preso il via ad aprile, anche se la loro frequenza dipende da eventuali stop della produzione in America specie per Grey’s Anatomy e Station 19.

Per la lista completa delle uscite di maggio 2022: cliccate qui.

Tutte le novità in onda su Amazon Prime Video dall’8 maggio

Ecco la lista completa di serie Tv e film disponibili su Amazon Prime Video dall’8 maggio:

The Kids in the Hall (Cominc Show)- 13 maggio

Lovestruck High (Reality Show)- 18 maggio

(Reality Show)- 18 maggio Night Sky (Serie TV) – 20 maggio

Per la lista completa delle uscite di maggio 2022: cliccate qui.