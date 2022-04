Il Paradiso delle Signore 6 chiude: ecco cosa andrà in onda su Rai1

Il Paradiso delle Signore 6 chiude con la puntata di venerdì 29 aprile, in onda dalle ore 15.55, che sarà la 160esima della soap. Diversamente da quanto accaduto in passato, dunque, la serie non proseguirà fino al mese di maggio. Scopriamo invece cosa andrà in onda fino all’arrivo delle nuove puntate.

Dopo una stagione all’insegna degli ottimi ascolti, le vicende di Vittorio, Dante, Beatrice, Agnese e tutto il resto de Il Paradiso delle Signore giungono al termine. La soap di Rai1, infatti, si appresta a chiudere con la sesta stagione, che ci ha tenuto compagnia dallo scorso settembre, per un totale di 160 episodi (fino al 29 aprile). Una chiusura anticipata, rispetto a quanto accaduto gli anni precedenti. La ragione, però, è presto detta: rispetto al passato, infatti, la messa in onda dei nuovi episodi è stata sensibilmente anticipata. Tuttavia, i fan della soap non dovranno temere. In attesa della settima stagione, infatti, su Rai1 andranno in onda le repliche degli episodi, a partire dalla prima stagione.

Il Paradiso delle Signore 6 termina, su Rai1 tornano le repliche dalla prima stagione

Il successo conseguito nella fascia del daytime dimostra che Il Paradiso delle Signore sia uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. La sesta stagione ha difatti riconfermato il trend degli ascolti in crescita, nel corso della messa in onda dei 160 episodi. E ora, in prossimità della chiusura anticipata, la rete ammiraglia riavvolge il nastro, facendoci rivivere le avventure della soap a partire dal primo episodio della prima stagione.

Se la chiusura della sesta stagione coinciderà con il matrimonio tra Anna e Salvo, le puntate in onda da lunedì 2 maggio ci porteranno nuovamente al 1956, in replica in versione ridotta. Ritroveremo infatti Teresa Iorio (Giusy Buscemi), che lascerà la sua Sicilia alla volta di Milano per trovare lavoro. E proprio qui conoscerà il proprietario de Il Paradiso delle Signore, prima che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ne ricoprisse il ruolo del direttore, Pietro Mori, il quale tuttavia è l’uomo che ha fatto arrestare suo zio. Ritroveremo anche Clara Mantovani, la capocommessa dell’atelier, e lo stesso Conti, consulente della pubblicità del negozio nonché migliore amico di Mori.

Insomma, un ottimo modo per rinfrescare la memoria, in attesa che gli episodi della settima stagione arrivino sul piccolo schermo. Al contempo, è anche un modo per recuperare la serie per tutti coloro che non abbiano avuto modo di vederla. L’orario della messa in onda rimarrà invariato: la soap sarà trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai1 alle ore 15.55.

LEGGI ANCHE: X Factor 2022: Fedez in giuria, torna il pubblico in studio: ufficiale