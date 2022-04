“Rinascere”, rilasciato il trailer del film su Manuel Bortuzzo con Giancarlo Commare

È stato diffuso di recente il promo televisivo di Rinascere, il film incentrato sulla vita di Manuel Bortuzzo e interpretato da Giancarlo Commare. La pellicola sarà trasmessa su Rai1 in prima serata la prossima domenica 8 maggio e parlerà del drammatico incidente che ha coinvolto il nuotatore.

Annunciato da diversi mesi, Rinascere è pronto al debutto sul piccolo schermo. Il film, basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Manuel Bortuzzo, vedrà infatti la luce il prossimo 8 maggio su Rai1. Il nuotatore si appresta dunque a regalare un racconto emozionante ai telespettatori, ripercorrendo quella tragica notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 che gli ha cambiato la vita, costringendolo sulla sedia a rotelle. Il tutto, attraverso Giancarlo Commare, celebre per la serie Netflix Skam Italia e il film, targato Prime Video, Maschile Singolare. Nonostante la sua vita da quel momento sia cambiata radicalmente, il giovane non si è mai arreso, rinascendo proprio grazie alla sua passione per il nuoto. Scopriamo dunque cosa aspettarsi dal film, in uscita tra poche settimane

Rinascere, ecco il promo dell’attesissimo film di Manuel Bortuzzo

Lo abbiamo visto, negli scorsi mesi, nella casa del GF Vip 6 dove ha trovato l’amore in Lulù Selassié. I due, nonostante i rapporti tutt’altro che pacifici tra la principessa etiope e Franco, padre di Manuel, si dicono innamoratissimi e motivati a fare sul serio. Oltre al successo nella vita privata, si aggiunge anche quello professionale: Rai1 dedicherà infatti la prima serata di domenica 8 maggio alla messa in onda di Rinascere, il film basato sulla sua vita.

Come è possibile intuire dalle prime immagini trapelate nel promo televisivo, Rinascere racconterà la storia della giovane promessa del nuoto, dal tragico incidente fino alla progressiva rinascita. Come aveva svelato in precedenza anche Franco Bortuzzo, al Corriere del Veneto: “Non posso rivelare molto. La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel Rinascere. Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi professionisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel. Posso solo dire che Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei i figli.”

Nel cast, oltre a Giancarlo Commare nel ruolo principale, vedremo Alessio Boni, che rivestirà proprio i panni di Franco Bortuzzo, Gea Dell’Orto e Davide Coco. Rinascere si avvale inoltre della regia di Umberto Marino. Insomma, non ci resta che aspettare il prossimo 8 maggio.

Il film tv sul campione Manuel Bortuzzo.#Rinascere, con Giancarlo Commare, Alessio Boni, Gea Dall’Orto e Davide Coco.

