Domenica In, puntata del 17 aprile 2022: Mara Venier e gli ospiti nel giorno di Pasqua

Anche nel giorno di Pasqua Mara Venier è tornata negli studi di Domenica In per una nuova puntata che si è chiusa con gli Oliver Onions.

La band ha intonato i suoi grandi successi musicali, tra cui anche la canzone di Sandokan. Poco prima, nel salotto di Raiuno sono intervenuti Marzullo e il mago Silvan. Abile come sempre, la conduttrice ha portato a termine il nuovo appuntamento di Domenica In nonostante i problemi di voce che aveva annunciato ieri sul suo profilo Instagram. Nel corso della puntata anche Lorella Boccia e Clementino in collegamento per Made in sud, pronto a ripartire su Raidue. Altre interviste hanno avuto luogo negli studi Fabrizio Frizzi di Roma: Al Bano, Pieraccioni e Sabrina Ferilli – l’attrice in collegamento – sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni della conduttrice veneziana.

A Domenica In Pieraccioni e Ferilli per Il Sesso degli Angeli

Ospite nello studio Rai Leonardo Pieraccioni, mentre Sabrina Ferilli è in collegamento da casa. I due attori si sono impegnati nella promozione del film di cui sono protagonisti, Il Sesso degli Angeli. L’intervista non poteva che esser divertente finché, ad un certo punto, succede l’imprevedibile. Dopo una domanda la showgirl romana è rimasta in silenzio. I volti velatamente spiazzati dai presenti in studio hanno atteso qualche minuto finché la Venier non ha “smosso le acque”: “Punto. Cioè, Sabrì…“. La Ferilli riprende parola facendo intendere di non aver sentito, ma a quel punto è poi Pieraccioni a conquistare tutti con una battuta: “Secondo me… tu non parli, lei non ci sente… il massimo proprio”. Le risate in studio hanno chiuso in bellezza l’attesa intervista.

Al Bano Carrisi a Domenica In: “E’ stata dura”

La puntata di Pasqua di Domenica In ha visto Mara Venier destreggiarsi a suon di danza con Vito Coppola e intervistare i suoi ospiti nonostante i problemi di voce. Oltre a Mirko Casadei, negli studi del programma Rai anche Al Bano Carrisi che è partito con un medley e lo dedica ai suoi fan e ai telespettatori di Domenica In. Il cantante di Cellino San Marco con una rosa in mano si è inginocchiato dinanzi la Venier, gesto molto apprezzato dalla conduttrice.

Al Bano non ha esitato a raccontarsi ai microfoni del programma domenicale parlando della pandemia trascorsa tra le sue terre pugliesi e quanto quel palcoscenico gli manchi tanto: “Ricordo di quando mi hai telefonato e mi hai detto che ti mancava troppo cantare. E li hai avuto un down importante”. “Stare lontano da quella carica di adrenalina continua che noi proviamo è stata dura. Ho preparato però in quel periodo delle perle, che a breve usciranno”, ha commentato il cantante. Poi, un breve ricordo del padre e di quei racconti da novello Omero che gli davano forza consentendogli di lasciare la Puglia.

Torniamo ora con un esilarante video messo su Instagram dalla conduttrice durante una pausa nel corso della puntata di Domenica In.

