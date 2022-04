Antonino Cannavacciuolo a Montefiascone con “Cucine da incubo”

Nuova missione impossibile, stavolta nella provincia di Viterbo per Antonino Cannavacciuolo. Per il nuovo episodio di Cucine da incubo – domenica 17 aprile, per la prima volta su Sky Uno, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – arriva all’Onassis Village Pub Ristorante di Montefiascone.

Questa settimana, per lo show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, lo Chef aiuterà questo locale, aperto nel 2017 e che ha cambiato veste molte volte, che in sé vuole racchiudere almeno due anime, quella del villaggio vacanze e quella della ristorazione. Quest’ultima in tutte le sue forme. Il locale è infatti pizzeria, creperia, gelateria, piadineria, hamburgeria, cocktail bar. Ma rende disponibili anche le colazioni e gli aperitivi con panini, tramezzini, kebab, hot dog, oltre a un chiosco per i cocomeri.

Cucine da incubo, il terzo appuntamento nella provincia di Viterbo

Onassis, poi, incarna il self-made man in cui il fondatore e gestore Doriano si identifica: come Aristotele Onassis, l’armatore greco. Anche lui si è fatto dal nulla e ha creato la sua piccola flotta composta da barche e gommoni alle quali si aggiunge una limousine bianca sempre parcheggiata davanti al locale. Doriano è poliedrico e istrionico. La sua compagna Monica, titolare del locale e cuoca, arranca dietro a lui cercando di essere all’altezza della situazione. I due si amano nella vita ma si odiano in cucina.

Il menù del locale è chilometrico. Lo staff ha una miriade di postazioni da gestire ma ruoli poco definiti, orari e turni pesanti che non fanno altro che aumentare il loro scontento tanto che nel corso degli anni diversi dipendenti sono andati via di punto in bianco. I clienti aspettano le pietanze a lungo. Spesso nell’Onassis Village Pub Ristorante sono nati progetti tanto fantasiosi quanto ingestibili come “l’aperitivo sull’acqua” o “la cena gratis”. Iniziative che hanno portato ben pochi risultati. Il ristorante ha un potenziale evidente ma l’insoddisfazione generale rende la situazione invivibile: che futuro può avere l’Onassis Village Pub Ristorante se non si aggiusta la rotta il prima possibile?

Antonino Cannavacciuolo pronto nella nuova missione

Con Cucine da incubo, l’amatissimo e acclamato Chef da 5 stelle Michelin e dalle grandi capacità imprenditoriali Antonino Cannavacciuolo mette tutta la sua esperienza da Chef e da imprenditore al servizio di ristoratori nelle cui cucine e nelle cui sale regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione, tanto da portare le strutture a un passo dalla chiusura. Ristoranti di tutta Italia con un servizio. Uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti e che per questo, sopraffatti da incuria o indolenza, sembrano destinati a cessare le proprie attività.

In ogni episodio di Cucine da Incubo, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky – ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – Chef Cannavacciuolo arriva nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserva lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, dà la sua consulenza fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Il locale viene sottoposto a un make over totale. Una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che dà un nuovo aspetto alla location per renderla più accogliente e funzionale, creando un’atmosfera diversa rispetto a quella del passato, finalmente a misura di cliente. Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef. Ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte le persone al lavoro in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela. Nel corso delle prossime puntate Chef Cannavacciuolo sarà alle porte di Bologna, nella parte settentrionale della Calabria e infine nel cuore di Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cucine da Incubo (@cucinedaincubo)



LEGGI ANCHE: Beautiful, anticipazioni americane: Sheila tanta il suicidio, l’intervento rischioso di Taylor