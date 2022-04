Carolina Crescentini, l’amore per Motta e “quell’insistenza” sull’esser madre

Una delle attrici più amate in Italia, interprete nel mondo televisivo e cinematografico. Carolina Crescentini di recente è stata nelle sale con il film C’era una volta il crimine al fianco di Marco Giallini e Giampaolo Morelli. Oggi, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attrice si è raccontata.

C’è molto da dire sulla sua carriera, come anche sul suo privato, soprattutto quello condiviso con il cantautore Francesco Motta. Un privato coronato da ben due matrimoni con lo stesso artista. La prima volta la cerimonia ha avuto luogo a New York, la seconda simbolica, durata ben tre giorni in Toscana. Per complicate questioni burocratiche con gli Usa, la coppia per risposarsi in Italia doveva prima divorziare, perché altrimenti sarebbero incorsi nel reato di bigamia. E allora, largo spazio ai festeggiamenti anche nel Bel Paese per Crescentini e Motta insieme agli amici mescolati e alle due famiglie che si sono trovate simili sotto un’aura “divertente e fricchettona” – come descrive l’attrice nell’intervista – “con tanta musica e gente che recitava”.

Sono trascorsi tre anni dal matrimonio col cantautore, ed oggi, si racconta in piena libertà, volutamente ricercata. E se la domanda sulla sua maternità ogni tanto riaffiora, è felice e serena della sua nuova consapevolezza.

Carolina Crescentini, un rapporto nato dopo un anno al telefono

L’attrice di Notte prima degli Esami – Oggi nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, è tornata indietro nel tempo raccontando se i suoi desideri da piccola coincidessero con l’esser diventata poi attrice. E ricordando quelle lontane istantanee, passo dopo passo, si è arrivati a dare una “definizione” all’amore che prova per il cantautore. La prima volta che sono usciti è accaduto dopo un anno trascorso a parlare al telefono: “Sono un po’ lenta“ dice al Corriere della Sera. Finché quella trama poetica del cantante non l’ha colpita.

“Oltre a essere molto poetico, la sua sensibilità e ironia, che in una relazione è fondamentale. E poi ha gli occhi buoni. Francesco mi ha dedicato più di una canzone. Ci siamo incontrati in una radio che non esiste più. Mi guardava e riguardava, aveva tutti questi capelli ricci”. L’attrice non ha potuto non discutere sulla differenza di età. Lei più grande di sei anni, ma oggi, entrambi perfettamente in linea con gli stessi riferimenti culturali.

La maternità per Carolina Crescentini

Una cosa che non cerca con insistenza è il diventare madre. Lei, che raramente è al centro del gossip, ha raccontato di quanto si senta materna anche se non ha figli e dell’insistenza degli altri nel chiederlo. “Mi piacerebbe. Se dovesse non accadere, l’accetterei. L’insistenza con cui me lo chiedono è un disagio degli altri. Io sto bene, sono felice”.

