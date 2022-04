Belve, Ilary Blasi si chiede chi ci sia dietro lo scoop della crisi con Totti

Ieri in seconda serata su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Belve. In studio, come già annunciato nelle anticipazioni, a sottoporsi alle pungenti e scomode domande di Francesca Fagnani c’è anche Ilary Blasi. La conduttrice, che attualmente è al timone de L’Isola dei Famosi, ha parlato di diversi argomenti, tra cui l’esordio in tv che l’ha portata al successo, il rapporto con Alfonso Signorini e il recente gossip che è circolato su una presunta crisi con il marito Francesco Totti.

Ilary Blasi è uno dei volti femminili più amati di Mediaset, è il suo modo di fare schietto e genuino a renderla unica nel suo lavoro di conduttrice e al tempo stesso ad essere tanto apprezzata dal pubblico. Queste caratteristiche non sono mancate nemmeno durante quest’ultima intervista; infatti, l’ex letterina ha affrontato le incalzanti domande della padrona di casa con grande sicurezza e tranquillità. Ha mantenuto la calma e risposto con l’autoironia che la contraddistingue nonostante la chiacchierata si sia in certi momenti spostata su vicende più complicate e fastidiose.

Il debutto come letterina con Gerry Scotti in Passaparola

La Blasi debutta in televisione grazie a Gerry Scotti che la sceglie come letterina nel programma Passaparola e alla domanda della Fagnani: “lei ha detto «è contato l’aspetto fisico è una botta di c**o’» è stata più brava o più fortunata ad entrare in quel mondo?”. La moglie di Totti ha replicato senza pensare: “veramente fortunata anche perché ho fatto tantissimi provini. Cioè mi buttavano fuori dalla porta, ma io entravo dalla finestra. Quindi Passaparola era veramente un po’ l’ultima spiaggia. E quella volta andò bene”. La padrona di casa continua chiedendo: “cosa colpì di lei in quel provino?”. Ilary ha risposto: “penso solamente l’aspetto fisico, sai ti fanno i primi piani quindi magari forse il sorriso…”.

Ilary Blasi sulla presunta frecciatina a Signorini: “L’ho fatto perché ho la confidenza, è un gioco”

Successivamente, parlando del reality che in questo momento la Blasi sta conducendo, il discorso è ricaduto sulla battuta che questa ha fatto durante la prima puntata de L’Isola: “qui è un attimo passare da opinionista a conduttore”, interpretata da molti come una sorta di frecciatina ad Alfonso Signorini. Riguardo ciò la conduttrice per la prima volta chiarisce il punto e dichiara: “faccio una premessa io Alfonso abbiamo lavorato insieme per tre anni io conducevo il Grande Fratello e lui faceva l’opinionista. Ci siamo divertiti tantissimo, siamo anche molto in confidenza. Devo dirti la verità non posso dire che è il mio migliore amico però noi ci sentiamo, poco, però quando lo facciamo è perché veramente ci va di farlo. C’è davvero confidenza avendo lavorato insieme. Altrimenti io non vado a casa sua e dico «devi sparire» non lo farei mai con una persona con cui non ho confidenza. L’ho fatto perché ho la confidenza, è un gioco”.

Secondo la conduttrice lo scoop sulla crisi con Francesco Totti è stato architettato

Inevitabilmente, poi, si è parlato dello scoop circolato poche settimane fa su una presunta crisi dell’ex letterina con Francesco Totti, in cui si è insinuato addirittura l’esistenza di un tradimento. La notizia ha creato parecchio scalpore e la stessa Ilary Blasi l’ha definito “un accanimento mediatico sulla sua famiglia” poiché sono state messe in mezzo anche le sue sorelle. Questa grande ripercussione la conduttrice la spiega in questo modo: “diciamo che ogni cosa che fa mio marito è abbastanza messa in evidenza. È tutto molto acutizzato. […] Alla fine, la gente ci vuole bene, forse c’era un dispiacere dietro questa rottura. Mi piace pensarla così”.

Dietro a questa notizia secondo Ilary c’è stata una vera e propria macchinazione, un complotto. Ad oggi, però, non saprebbe ancora dire da parte di chi: “no, sinceramente avevo altre cose a cui pensare in quel momento. Però la nostra sensazione è stata proprio quella lì, che fosse un po’ organizzato”. A questo punto Francesca Fagnani ricorda un vecchio episodio di cui è protagonista Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, nel 2018 durante una puntata del Grande Fratello Vip è stato accusato dalla conduttrice di aver architettato un finto scoop su un tradimento di Totti con Flavia Vento, mentre lei era incinta del primo figlio. La Fagnani chiede: “Ritiene che dietro questa vicenda, l’ultima, ci sia qualcosa del genere?”. La Blasi, però, risponde: “non ho pensato. Ecco, se mi chiedi se ho pensato a lui no. Però ora mi ci stai facendo pensare! No, non ci ho pensato, anche perché poi è partito da altri giornali”.

