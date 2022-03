Domenica In, Stefano De Martino si racconta in un’intervista senza filtri: “a me piace fare la differenza”

Tra gli ospiti della ventottesima puntata di Domenica In, andata in onda oggi, ad essere intervistato da Mara Venier c’è anche Stefano De Martino. Il ballerino campano, che attualmente è impegnato nella conduzione del programma su Rai 2 STEP – Stasera tutto è possibile, ha ripercorso con la padrona di casa i momenti salienti della sua carriera. Non sono mancati, poi, anche degli accenni alla sua vita privata.

La sua carriera televisiva inizia ad Amici, il famoso talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Partecipò al programma nel 2009 durante la nona edizione in veste di ballerino e attualmente ricopre il ruolo di giudice del serale. Ad oggi, però, De Martino ha intrapreso la strada alternativa di presentatore televisivo, lavoro a cui è altrettanto devoto.

Stefano De Martino da ballerino a conduttore di successo

Stefano spiega alla conduttrice il motivo che lo ha spinto a prendere la scelta di abbandonare il mondo della danza per dedicarsi ad un nuovo settore e dichiara: “io credo che in questo lavoro si debba anche avere la consapevolezza di quello che fai e di come lo fai. Io ad un certo punto ho capito che comunque, nonostante avessi avuto delle bellissime esperienze con la danza, non avrei mai potuto vivere solo di questo. A me, come tutti quelli che fanno un mestiere di palco, piace fare la differenza e sapevo di non fare la differenza. Nel senso potevo essere tranquillamente sostituibile ad un altro bravo danzatore”. Continua dicendo che, al contrario, nel mestiere di conduttore ha la percezione di riuscire a fare le cose in “maniera unica”. Successivamente svela che la prima persona ad averlo messo in guardia sulla difficoltà della professione di ballerino è stato il padre: “papà era un grande ballerino. È proprio lui che all’inizio mi ha negato gli studi della danza. Perché lui sapeva quanto fosse difficile vivere di arte e di danza soprattutto. Voleva proteggermi”.

Bar Stella: il primo programma ideato da De Martino dedicato al nonno

Il primo programma scritto e ideato da Stefano De Martino Bar Stella prende il nome dal bar che i suoi nonni gestivano e su questo dichiara: “il mio modo di glorificare la vita dei miei nonni è stato appunto dare il titolo al primo programma che ho scritto come autore con altri autori. Mi piace l’idea di continuare a tenere vivo il Bar Stella e lo abbiamo fatto in televisione”. L’ex ballerino di Amici era, infatti, molto legato al nonno e nel ricordarlo, dopo aver visto delle immagini apparse nella clip che lo ritraggono insieme a lui, spende parole di profondo affetto: “mio nonno era molto ermetico, di poche parole. È mancato nel 2016 ho quasi rimosso quel passaggio perché non ho un bel rapporto con la morte, la esorcizzo a volte scherzandoci su. È difficile non emozionarsi. Però questa emozione e questo velo di malinconia che mi colpisce ogni volta che vedo le foto sono direttamente proporzionali a quanto è stato grande l’amore che ci ha legati e che ci lega tutt’ora. Mi auguro di diventare un nonno all’altezza come è stato lui”.

Il rapporto con il figlio Santiago

Successivamente l’argomento si è spostato sul figlio Santiago e alla domanda della Venier: “come papà come sei?” il conduttore scherzando risponde: “la dobbiamo fare a qualcun altro questa domanda. Dovrebbe venire mio figlio e dirti. Io cerco di fare del mio meglio, ma i giudici del nostro operato sono loro”. La padrona di casa non ha introdotto l’argomento a caso, infatti, ha cercato di indagare sul presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez, però, senza successo.

