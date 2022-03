Brenda Song, dal successo su Disney Channel al matrimonio con Macaulay Culkin

Brenda Song è un’attrice che ha conosciuto la popolarità sin da ragazzina, interpretando un personaggio iconico di Disney Channel. Ma ha fatto parlare di sé anche nella sfera privata, poiché presto sposerà un altro bambino prodigio.

Chi è nato negli Anni ’90 non avrà dimenticato London Tipton, uno dei personaggi chiave di Zack e Cody al Grand Hotel interpretato da Brenda Song. L’attrice, classe 1988, ha creato un esercito fedele di fan sin da quel momento, che la seguono incessantemente e la supportano sia per la sfera professionale che per quella privata.

Gli ultimi due anni sono stati preziosi per Brenda Song, poiché è diventata mamma per la prima volta e presto diventerà anche moglie. L’attrice ha riacceso l’interesse della cronaca rosa da quando ha iniziato a frequentare Macaulay Culkin, attore con un passato da bambino prodigio poiché ha interpretato Kevin McCallister in Mamma ho perso l’aereo. Entrambi reduci da un passato brillante, hanno incrociato le proprie strade e da quel momento hanno deciso di passare tutta la vita insieme, una decisione da consolidare con un “sì, lo voglio” all’altare.

Brenda Song, la carriera su Disney Channel e la love story con Macaulay Culkin

Prima ancora di entrare nella famiglia di Disney Channel, Brenda Song ha sondato il terreno come guest star in serie TV popolari come E. R. – Medici in prima linea, Settimo Cielo e Giudice Amy. I primi tentativi di popolarità sono arrivati con Il più bel regalo di Natale, Phil dal futuro e Una star in periferia. Ma il suo ruolo più famoso resta quello di London Tipton. Entrata nella carriera adulta, Brenda Song ha recitato in altre serie TV come New Girl, Scandal e Dads, dopodiché è stata scelta nel cast di Station 19 e Dollface, entrambe disponibili in Italia su Disney+.

E, mentre la carriera d’attrice procede spedita, Brenda Song ha dedicato largo spazio anche alla vita sentimentale. Ha conosciuto Macaulay Culkin anni fa, ma i due hanno iniziato a frequentarsi da circa quattro anni. Nel 2017, sono stati avvistati a cena fuori insieme in un ristorante italiano di Los Angeles e, da quel momento, la cronaca rosa non ha smesso di parlare di loro.

Nel 2020 hanno annunciato la gravidanza e il primo figlio, Dakota, è arrivato nelle loro vite nel pieno della pandemia, ad aprile 2021. Nonostante siano due nomi di spicco nel mondo hollywoodiano, i due attori preferiscono vivere la propria storia d’amore lontani da occhi indiscreti. Ma, di tanto in tanto, si concedono uno strappo alla regola, condividendo qualche momento d’amore sui social. L’annuncio delle nozze è arrivato a gennaio 2022. Brenda Song, come riporta People, è stata avvistata con un gigantesco anello di diamanti alla mano sinistra mentre era in giro per Beverly Hills.

