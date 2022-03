Programmi Tv venerdì 11 marzo 2022: ecco tutti i consigli di Velvet

Ecco i consigli di Velvet sul meglio da guardare in Tv. Ogni giorno vi elencheremo un’ampia selezione di programmi Tv tra cui orientare la vostra scelta tra trasmissioni in chiaro e film e serie sulle piattaforme streaming.



Hai un’idea precisa di cosa guardare in Tv questa sera venerdì 11 marzo 2022? Preferisci un programma di informazione per rimanere informato su quanto accade in Ucraina? O cerchi del puro intrattenimento? Di seguito partendo dai canali in chiaro abbiamo selezionato il meglio dell’offerta televisiva.

Programmi Tv 11 marzo in Prime Time

Ecco i principali canali e la loro programmazione per oggi venerdì 11 marzo:

Rai1 – ORE 21:25 – Il Cantante Mascherato 2022 (Talent Show) Canale 5 – ORE 21: 20 – Più forti del destino – Stagione 1 Episodio 2 (Fiction) – 1^ Tv Rai2 – ORE 21:20 – N.C.I.S. – Stagione 19 Episodio 5 – Insoliti sospetti (Telefilm) – 1^ Tv Rai3 – ORE 21:20 – E poi c’è Katherine (Film) Italia 1 – ORE 21:25 – John Wick (Film) Rete 4 – ORE 21:20 – Quarto grado (Inchieste) condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero La7 – ORE 21:20 – Propaganda Live (Approfondimento) condotto da Diego Bianchi Tv8 – ORE 21:30 – Quattro matrimoni in Italia (Docureality) Nove – ORE 21:25 – Fratelli di Crozza (Show)



Proseguendo sui canali del digitale terrestre venerdì 11 marzo:

Rai 4 – ORE 21:10 – 211 – Rapina in corso (Film)

Rai Movie – ORE 21:10 – Miracolo a Sant’Anna (Film) Canale 20 Mediaset – ORE 21:04 – L’ultima tempesta (Film) Iris – ORE 21:00 – Mystic River (Film) Rai Premium – ORE 21:20 – Vostro onore (Fiction)

Italia 2 – ORE 21: 15 – Oscure presenze (Film) La 5 – ORE 21:10 – Grande Fratello Vi p 20 2 1 (Reality) La7d – ORE 21:30 – Josephine Ange Gardien (Serie TV)



Programmi della piattaforma Sky di venerdì 11 marzo

Sky Cinema 1 – ORE 21:15 – 1408 (Film) SKY Cinema Family – ORE 21:00 – Nut Job 2 – Tutto molto divertente (Film) Cielo – ORE 21:15 – Tenere cugine (Film) Sky Cinema Romance – ORE 21:00 – Promises (Film) – 1^ Tv Sky Cinema Collection – ORE 21:15 – C’era una volta in America (Film) Cine 34 – 21:00 – Baarìa (Film) Sky Cinema Action – ORE 21:00 – Maze Runner – La fuga (Film) Real Time – ORE 21:25 – Cake Star Pasticcerie in sfida – La Sicilia a Milano (Reality) – 1^ Tv Sky Uno – ORE 21:15 – Italia’s Got Talent 2022 – Audizioni (Talent Show)



Programmi Tv Netflix dall’11 marzo: il consiglio di Velvet

Per visionare la lista completa dell’offerta Netflix, tra serie e nuovi film, a marzo, cliccate qui; mentre da oggi:

The Adam Project (11 marzo) Formula 1: Drive to Survive – Stagione 4 – (11 marzo) La vita dopo la morte – Con Tyler Henry (11 marzo) Un Piccolo Favore (12 marzo) Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. (15 marzo) Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi (16 marzo) Soil (17 marzo) Agente speciale Ruby (17 marzo) Una semplice domanda (18 marzo) Human Resources (18 marzo) Drôle – Comici a Parigi (18 marzo) Is it Cake? – Dolci impossibili (18 marzo) Young, Famous & African (18 marzo) Windfall (18 marzo) Granchio nero (18 marzo) Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto (21 marzo) Il mio amore è un fiore di ciliegio (24 marzo) Bridgerton – Stagione 2 – (25 marzo)



Thermae Romae Novae (28 marzo) Johnny Hallyday: una leggenda del rock (29 marzo) Grandine (30 marzo)



Programmi Tv: tutti i nuovi film su Disney+ e Star dall’11 marzo

Per visionare la lista completa dei film disponibili su Disney+ e Star a marzo, cliccate qui; mentre da oggi:

Red film 2021 animato Pixar – (11 marzo) Nightmare Alley – la Fiera delle illusioni – film Star 2021 – (16 marzo) Un’altra scatenata dozzina – film Disney+ – (18 marzo) Gli occhi di Tammy Faye – film 2021 Star – (23 marzo) L’Era Glaciale: Le avventure di Buck – film Disney+ – (25 marzo)



Novità serie su Disney+ e Star dall’11 marzo

Per visionare la lista completa delle serie tv disponibili su Disney+ e Star a marzo, cliccate qui; mentre da oggi:

Bob Burger’s – undicesima stagione – (23 marzo) Universi paralleli (23 marzo) Better things – terza stagione – (30 marzo) Moon Knight (30 marzo)



Tutti i nuovi film in onda su Amazon Prime Video dall’11 marzo

Per visionare la lista completa dei film disponibili su Amazon Prime Video a marzo, cliccate qui; mentre da oggi:

Promises (11 marzo) Tutta un’altra vita (11 marzo) Un piccolo favore (13 marzo) Lucy and Desi (14 marzo) 2067 (15 marzo) Riot Girls (15 marzo) Mandy (15 marzo) Sabotage (15 marzo) Padre Vostro (15 marzo) Pazza idea (15 marzo) La casa di famiglia (16 marzo) Acque Profonde (18 marzo) Master (18 marzo) Dolittle (18 marzo) The Unhealer – Il potere del male (21 marzo) Kin (21 marzo) Solo cose belle (22 marzo) 3/19 (22 marzo) Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini (23 marzo) Il giorno sbagliato (23 marzo) Jurassic Park (31 marzo)



Programmi TV Novità sulle serie tv Amazon Prime Video dall’11 marzo

Per visionare la lista completa delle serie tv disponibili su Amazon Prime Video a marzo, cliccate qui; mentre da oggi:

MotoGp Unlimited (14 marzo) 90210 – Cinque stagioni (14 marzo) Gli eredi della notte – Due stagioni (15 marzo) Haikyuu!! – Prima stagione (18 marzo) Bleach – Decima e undicesima stagione (25 marzo) Naruto – Prime due stagioni (26 marzo) Hunter X Hunter – la terza stagione (30 marzo)



