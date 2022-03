Gigi Hadid dona il suo guadagno della Fashion Week all’Ucraina

Dopo aver sfilato per le più importanti case di moda da New York a Parigi, Gigi Hadid ha annunciato che donerà il suo guadagno delle Fashion Week all’Ucraina e alla Palestina, sostenendo la popolazione in difficoltà.

Ora che le settimane della moda hanno raggiunto il loro obiettivo, anche le modelle traggono le proprie somme e c’è chi, come Gigi Hadid, ha voluto manifestare il proprio supporto all’Ucraina. Da quando la Russia ha invaso lo stato quel 24 febbraio 2022, il popolo ucraino è costantemente sotto attacco. Oltre un milione hanno abbandonato le proprie case cercando rifugio in Europa e tantissime star hanno mostrato solidarietà con raccolte fondi e donazioni. Anche Gigi Hadid, reduce dall’esperienza in passerella, ha ben pensato di destinare il ricavato del suo lavoro al popolo ucraino e della Palestina.

Gigi Hadid solidale con l’Ucraina

La top model ha partecipato alle settimane della moda, che hanno infiammato il panorama glamour da New York fino a Milano per poi arrivare a Parigi. Insieme a sua sorella Bella, Gigi Hadid ha più volte calcato le passerelle per le più importanti maison del mondo. Ma non ha potuto ignorare quello che sta accadendo nel cuore dell’Europa e ha voluto dimostrare solidarietà a coloro che soffrono in Ucraina e in terra palestinese.

L’attrice ha scelto Instagram come mezzo di comunicazione, veicolando il suo messaggio. “Avere un programma prestabilito per il mese della moda ha significato per me e i miei colleghi dover presentare nuove collezioni di moda durante momenti strazianti e traumatici della storia. Non abbiamo il controllo sulla maggior parte dei nostri orari di lavoro, ma vorremmo contribuire facendo qualcosa. Mi impegno a donare i miei guadagni dagli show dell’Autunno/Inverno 2022 per aiutare coloro che soffrono a causa della guerra in Ucraina. Oltre a continuare a sostenere coloro che stanno vivendo la stessa cosa in Palestina. I nostri occhi e il nostro cuore devono essere aperti a tutte le ingiustizie umane“, ha sottolineato Gigi Hadid.

La top model nell’ultimo anno ha affrontato un’importante crisi famigliare che l’ha vista prendere le distanze dal suo compagno Zayn Malik. A causa di un litigio famigliare che avrebbe coinvolto la mamma della modella, la coppia ha messo un punto alla storia d’amore che aveva appassionato milioni di fan. I due hanno una figlia, Khai, e hanno scelto di restare su un territorio neutrale per amore della bambina, della quale restano co-genitori. In merito a quanto sta accadendo in Ucraina, la top model ha poi terminato il suo discorso specificando: “Siamo tutti fratelli e sorelle, al di là della politica, della razza, della religione. Vite innocenti pagano il prezzo di tutto questo“.

LEGGI ANCHE: Ryan Reynolds spiega come l’ansia abbia plasmato la sua vita