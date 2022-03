Alice Campello, la mamma influencer di successo

Alice Campello è una famosa influencer e modella italiana legata al noto calciatore Alvaro Morata. Nasce il 5 marzo del 1995 a Mestre, località del comune di Venezia. Proviene da una famiglia molto agiata. Il padre è un noto imprenditore veneto, Andrea Campello, amministratore unico della Campello Motors, gruppo automobilistico in continua espansione. Da sempre attratta dal mondo della moda abbandona la sicura e fiorente attività nell’azienda di famiglia per dedicarsi alla sua grande passione e inseguire il suo sogno.

Dal trionfo sui social network alla sua vena imprenditoriale

Inizia a condividere sui social network delle semplici foto in cui mostra i suoi look dando anche qualche consiglio di stile. Senza alcuna aspettativa in poco tempo riesce a raggiungere un esorbitante seguito. La sua audacia e forza di volontà le permettono di diventare un esempio per moltissime ragazze. Da qui inizia la sua carriera di fashion blogger e influencer e oggi il suo profilo Instagram sfiora i 3 milioni di followers. Dopo aver conquistato il web con i suoi outfit dal gusto raffinato, ma allo stesso tempo innovativo, la vena imprenditoriale insita da sempre nella sua famiglia torna a bussare alla porta. Nel dicembre del 2017, infatti, fonda un marchio di cosmetica che realizza prodotti senza parabeni del tutto naturali e non testati su animali: MASQMAI. Qualche anno dopo, nel 2021, insieme al marito Alvaro Morata mette in piedi un secondo brand, questa volta di abbigliamento: Akala Studio. Si tratta di abiti composti da materiale di alta qualità comodi, versatili e semplici ma al contempo eleganti.

Alice Campello e il grande amore per la sua famiglia

Alice Campello è sposata con il calciatore spagnolo attaccante della Juventus Alvaro Morata. I due sono convolati a nozze nella romantica Venezia il 17 giugno 2017 presso la Basilica palladiana del Redentore alla Giudecca. L’evento, naturalmente blindato al pubblico e alla stampa, è stato celebrato in grande stile. Ad assistere alla cerimonia c’erano circa 400 invitati tra amici e parenti. Per il lavoro del marito Alice si è spostata inizialmente nella città di Torino, poi Madrid, successivamente in Inghilterra per poi tornare nuovamente a Torino dove attualmente vive con la sua famiglia. Oggi la bella influencer compie 27 anni e nonostante la giovane età è già mamma di tre bambini: i due gemellini Alessandro e Leonardo Morata nati nel 2018 e l’ultimo arrivato Edoardo nato alla fine del 2020. Fin da piccola il suo sogno era quello di costruirsi una famiglia ed è riuscita a farlo grazie al profondo amore che la lega ad Alvaro. In un’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, infatti, dice: “sono stata fortunatissima a trovare l’uomo della mia vita così presto e aver condiviso questo con lui”. Già nelle prime settimane di fidanzamento la coppia pensava ad avere dei figli e su questo dichiara: “alla fine sono venuti proprio come li sognavamo. Sono meravigliosi. Sono i miei mini-migliori amici, mi diverto tantissimo con loro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)

Noi della redazione VelvetMAG facciamo i nostri migliori auguri alla splendida e determinata Alice Campello per il suo compleanno!

LEGGI ANCHE: Donatella Versace, Prince e il fratello Gianni