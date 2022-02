Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono in crisi? “Lei è stanca”

Sembra che dopo la presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, smentita solo dopo più di 24 ore dalla diffusione del gossip, un’altra delle coppie più famose e amate del mondo dello showbiz abbia fatto mormorare il mondo della cronaca rosa. Si tratta di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. La conduttrice e il calciatore ormai non appaiono più insieme da qualche tempo. Negli ultimi mesi non solo sembrano essere sparite le foto di coppia che spesso comparivano sui loro profili social, ma anche le uscite pubbliche sono state ridotte al minimo. L’ultimo scatto che li vede felici insieme risale alla notte di Capodanno del 2021, in cui la coppia ha condiviso una foto con i propri followers in compagnia di tutta la loro famiglia. Poi il silenzio totale. Ilaria D’Amico sembra quasi essere sparita dai social, anche se alcuni fonti vicine ai due coniugi rivelerebbero che la showgirl sarebbe ormai stanca del comportamento del calciatore.

Cosa è successo tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? “Lui troppo preso dal lavoro”

Sarebbe in bilico la relazione tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Secondo fonti molto vicine alla coppia, infatti, i due starebbero vivendo un periodo di crisi abbastanza profonda. Dietro i motivi ci sarebbe in primis la proposta di matrimonio mancata. Gigi Buffon, infatti, adesso che è tornato al Parma – la squadra dove ha esordito – è sempre più impegnato con il suo lavoro. Il calciatore non ha altri pensieri al di fuori del campo da calcio, ma forse così facendo non si sta rendendo conto che potrebbe perdere anche la sua dolce metà. “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai“, avrebbe rivelato una collega della showgirl durante una spifferata al settimanale Nuovo.

In effetti, Ilaria D’Amico già qualche tempo fa aveva deciso di abbandonare la tv, proprio per dedicarsi ulteriormente alla sua famiglia, soprattutto dopo la malattia della sorella. Un chiaro segnale nei confronti di Gigi Buffon, a cui sarebbe dovuta seguire una proposta di nozze che però non è ancora arrivata. Ma cosa spinge il calciatore ogni volta a cambiare rotta all’ultimo momento? Di certo non il suo matrimonio precedente. Il divorzio con Alena Seredova è ormai un vecchio ricordo per l’ex portiere della Nazionale. Al momento si tratta però solo di rumors e nessuno dei due diretti interessati hanno smentito o confermato la notizia della crisi. Non ci resta quindi che attendere una loro replica.

