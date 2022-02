Vi ricordate Gloria Enrico di MasterChef 6? Oggi look stravolto, irriconoscibile [FOTO]

La sesta edizione di MasterChef Italia, che ha visto trionfare Valerio Braschi, ha avuto tra i protagonisti indiscussi Gloria Enrico. L’ex concorrente del cooking show di Sky, arrivata in finale, si è classificata seconda a pari merito con Cristina Nicolini. Fin dal primo ingresso nei Live Cooking, l’ex aspirante chef si è fatta notare fin da subito, riuscendo poi a conquistare i quattro giudici. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Carlo Cracco – alla sua ultima edizione – le hanno difatti permesso di accedere alla prestigiosa Masterclass. Puntata dopo puntata, nonostante le diverse difficoltà, Gloria si è fatta strada riuscendo ad arrivare fino alla fine del percorso. Ecco dunque oggi cosa fa, a distanza di cinque anni dal termine della sesta edizione.

Ecco com’è diventata oggi Gloria Enrico dopo MasterChef 6 [FOTO]

Aveva lasciato tutti di stucco fin dal suo primo ingresso ai Live Cooking. Per seguire la propria passione per la cucina, infatti, Gloria Enrico aveva difatti rivelato di essersi licenziata, scegliendo di presentarsi ai casting di MasterChef Italia 6. Stanca di lavorare come barista, l’ex aspirante chef si è dunque buttata a capofitto nell’esperienza del cooking show, mostrando il suo talento e la sua grinta ai fornelli. Durante il suo percorso nel programma, in onda su Sky Uno, ha conquistato più volte i giudici, trionfando in quattro diverse occasioni (tre delle quali individuali e una in brigata). La sua tenacia l’ha portata a scontrarsi alla finalissima con Valerio Braschi e Cristina Nicolini, ottenendo la medaglia d’argento a pari merito con quest’ultima.

Dopo la sua esperienza nella sesta edizione di MasterChef Italia, Gloria Enrico ha proseguito nel mondo della ristorazione. L’ex concorrente ha difatti aperto un locale tutto suo, a Leca, chiamato L’Officina di Cucina. L’attività è nata dalla volontà della Enrico di cucinare piatti tipici della Liguria, arricchiti con un suo tocco personale. Ad oggi, tuttavia, il ristorante ha chiuso i battenti. Non sono mai state chiarite le cause delle sorti toccate al locale. Ciononostante, la passione dell’ex volto di MasterChef per la cucina non è stata di certo accantonata, come si può vedere anche sul suo profilo Instagram. Gloria Enrico si dedica infatti a corsi di cucina online, che tiene sul portale corsiericette.it. Ad oggi, inoltre, la chioma ondulata che sfoggiava nel cooking show ha lasciato spazio a un inedito caschetto liscissimo.

