Cecilia Zagarrigo dichiara di essere incinta: “diventeremo tre!”

Cecilia Zagarrigo, classe 1994 ed ex volto di Uomini e Donne, annuncia tramite un post sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa. L’influencer ha partecipato più volte al dating show su Canale 5 di Maria De Filippi. La prima volta ha sceso le famose scale dello studio per corteggiare Oscar Branzani, ex fidanzato di Chiara Biasi, che poi ha scelto Eleonora Rocchini e la seconda volta per Luca Onestini che però è uscito dal programma con Soleil Sorge. Successivamente nel 2019 prende parte alla seconda edizione di Temptation Island come tentatrice per poi tornare nuovamente a Uomini e Donne come corteggiatrice di Carlo Pietropoli. Quest’ultima volta, però, riesce finalmente a conquistare il tronista e esce dalla trasmissione in coppia. La relazione, che inizialmente sembrava procedere a gonfie vele, si è però conclusa solo 5 mesi dopo quando la Zagarrigo ne ha dato notizia attraverso delle Instagram Stories in cui ha detto: “l’amore non c’era da parte di entrambi, ma non gliene faccio e non me ne faccio una colpa. Succede. Questo per dirvi che io e Carlo non stiamo più insieme, ma gli voglio un gran bene”.

Cecilia Zagarrigo dopo molte delusioni ritrova l’amore accanto a Moreno Casamassima

Dopo l’ennesima delusione e senza più speranze Zia Zaga, come la chiamano i suoi followers, ritrova però l’amore accanto a Moreno Casamassima. Il nuovo fidanzato, da cui oggi aspetta un bambino, faceva parte della sua vita già da 7 anni in cui però i due sono stati solo amici. L’annuncio del fidanzamento era arrivato tramite social l’11 dicembre. Nella didascalia che accompagna la foto della coppia l’influencer ha spiegato di essersi resa conto soltanto dopo “di avere l’amore sotto gli occhi”. A distanza di pochi mesi da questa notizia, poche ore fa anche quella della gravidanza, proprio il giorno di San Valentino.

Nella foto con cui Cecilia Zagarrigo rivela a tutti di diventare presto mamma mostra con orgoglio le immagini dell’ecografia. Scrive, inoltre, un lungo messaggio che dice: “[…] Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: ‘io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli’. Io sognavo solo questo, che i miei figli avessero un papà come te. E proprio da quel momento ci siamo giurati il nostro futuro insieme. Non so se sarò mai la madre perfetta, so solo che darò a nostro figlio tutto l’amore del mondo.

Sei l’uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso! E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che… noi due diventeremo tre!”.

