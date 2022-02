Programmi Tv mercoledì 9 febbraio 2022: ecco tutti i consigli di Velvet

Ecco i consigli di Velvet sul meglio da guardare in Tv. Ogni giorno vi elencheremo programmi Tv tra cui orientare la vostra scelta tra tv in chiaro e piattaforme streaming. Ora non ci resta che vedere cosa ci aspetta oggi mercoledì 9 febbraio 2022.

Programmi Tv 9 febbraio Prime Time

Ecco i principali canali e la loro programmazione per oggi martedì 8 febbraio

Rai1 – ORE 21:25 – Cosa mi lasci di te (Film) Canale 5 – ORE 21: 20 – Calcio – Coppa Italia – Milan Vs Lazio (Sport) Rai2 – ORE 21:20 – The Good Doctor – Stagione 5 Episodio 5 – Strategie di gradimento (Telefilm) Rai3 – ORE 21:20 – Chi l’ha visto? (Attualità) condotto da Federica Sciarelli



Italia 1 – ORE 21:25 – Le Iene Show 2022 (Show) condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari Rete 4 – ORE 21:20 – Zona Bianca (Attualità) condotto da Giuseppe Brindisi La7 – ORE 21:20 – Atlantide (Documentario) condotto da Andrea Purgatori Tv8 – ORE 21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel (Docureality) Nove – ORE 21:25 – Amiche da morire (Film)



Proseguendo sui canali del digitale terrestre mercoledì 9 febbraio troviamo:

Rai 4 – ORE 21:10 – Into the storm 2014 (Film) Rai Movie – ORE 21:10 – Tutte le mie notti (Film) Canale 20 Mediaset – ORE 21:04 – Big Game – Caccia al presidente (Film) Iris – ORE 21:00 – Prova a prendermi (Film) Rai Premium – ORE 21:20 – L’amica geniale 3 (Fiction)



Italia 2 – ORE 21: 15 – Capitan Harlock – La nave pirata (Cartoni) La 5 – ORE 21:10 – Ti va di ballare? (Film) Premium Cinema – ORE 21:15 – San Andreas (Film) La7d – ORE 21:30 – Dieci piccoli indiani (SerieTV) Premium Action – ORE 21:15 – The 100 – Stagione 6 Episodio 11 – Cenere alla cenere (Telefilm) Premium Stories – ORE 21:15 – Girlfriends’ Guide to Divorce – Stagione 5 Episodio 5 – Regola n. 303 (Telefilm)



Programmi della piattaforma Sky di mercoledì 9 febbraio

Sky Cinema 1 – ORE 21:15 – Breach – Incubo nello spazio (Film) SKY Cinema Family – ORE 21:00 – Babe, maialino coraggioso (Film) Cielo – ORE 21:15 – Tempesta polare (Film) Sky Cinema Romance – ORE 21:00 – Ti ricordi di me (Film) Sky Cinema Collection – ORE 21:15 – Ricomincio da tre (Film) Cine 34 – 21:00 – Com’è bello far l’amore (Film) Sky Cinema Action – ORE 21:00 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre (Film) Real Time – ORE 21:25 – 90 giorni per innamorarsi e poi – Paura e disprezzo (Docureality) Sky Uno – ORE 21:15 – Italia’s Got Talent 2022 – Audizioni (TalentShow) – 1^ Tv







Programmi Tv Netflix dal 9 febbraio: il consiglio di Velvet

Per consultare tutte le novità Netflix di febbraio clicca qui. Da oggi invece:

Amore e guinzagli dall’11 febbraio Tall girl 2 dall’11 febbraio Bigbug dall’11 febbraio Yeen-Yuhs: A Kanye Trilogy dall’11 febbraio Perdonaci i nostri peccati dal 17 febbraio Erax dal 17 febbraio Heart shot – Dritto al cuore dal 17 febbraio Non aprite quella porta dal 18 febbraio Venom dal 19 febbraio Non mi uccidere dal 19 febbraio Madea: Il ritorno dal 25 febbraio



Programmi Tv: tutti i nuovi film su Disney+ e Star dal 9 febbraio

The French Dispatch (film 2021) – dal 16 febbraio su Star The King’s Man – Le Origini (film 2021) – dal 23 febbraio su Star No Exit (film 2022) – dal 25 febbraio su Star



Novità serie su Disney+ e Star dal 9 febbraio

Per consultare tutte le novità Disney+ e Star di febbraio clicca qui. Da oggi invece:

Grown-ish stagione 3 (serie tv 2021) – dal 9 febbraio su Disney+ What We Do in the Shadows stagione 3 (serie tv 2022) – dal 16 febbraio su Disney+ The Walking Dead stagione 11 parte 2 (serie tv 2022) – dal 21 febbraio su Star I Griffin – Family Guy stagione 18 completa – data di uscita 23 febbraio



Tutti i nuovi film in onda su Prime Video dal 9 febbraio

Per tutti i film disponibili nel mese di febbraio vedi qui, mentre le prossime serie saranno:

L’assistente della star dal 9 febbraio I want you back dall’11 febbraio Rooney dall’11 febbraio L’eroe dei due mondi dal 11 febbraio Nove lune e mezza dal 12 febbraio Benvenuti in casa Esposito dal 13 febbraio Io rimango qui dal 14 febbraio Ti odio, anzi no, ti amo! dal 14 febbraio Cosa mi lasci di te dal 14 febbraio Un uomo tranquillo dal 21 febbraio Dangerous dal 21 febbraio Robin Hood – L’origine della leggenda dal 22 febbraio Fire City: End of Days dal 25 febbraio The Photograph dal 28 febbraio Il manuale degli appuntamenti dal 28 febbraio The Beach House dal 28 febbraio Donnie Darko dal 28 febbraio



Novità sulle serie Prime Video dal 9 febbraio

Per tutti i programmi del mese vedi qui, mentre le prossime serie saranno:

Real Madrid: La leggenda bianca dall’11 febbraio With Love dall’11 febbraio The marvelous Mrs. Maisel la quarta stagione dal 18 febbraio LOL: Chi ride è fuori , la seconda edizione dal 24 febbraio Bleach l’ottava e la nona stagione dal 25 febbraio



