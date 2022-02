Giorgio Manetti beccato con l’ex fidanzata di Paolo Brosio: l’indiscrezione [FOTO]

La vita di Giorgio Manetti non finisce mai di stupirci. Dopo averlo rivisto attraverso un videomessaggio negli studi di Uomini e Donne, ecco che l’ex cavaliere del dating show è stato visto in splendida compagnia con un volto altrettanto noto soprattutto fra i salotti della televisione italiana come quello di Barbara d’Urso. Stiamo parlando della giovanissima Marialaura De Vitis. L’influencer è altrettanto conosciuta anche per via della non così lontana relazione con Paolo Brosio. Un sentimento che si sarebbe spento dopo un anno e terminato solo l’estate scorsa.

I paparazzi di Novella 2000 hanno beccato il “Gabbiano” di Uomini e Donne a Sanremo con la De Vitis, dove entrambi si sono recati per partecipare ad alcuni eventi collaterali al Festival della Canzone Italiana, concluso lo scorso 5 febbraio. Nello specifico, l’ex senior e l’influencer sono arrivati insieme al galà della rivista diretta da Roberto Alessi e, secondo quanto racconterebbero i presenti, tra Manetti e De Vitis tanta complicità e sintonia.

Se è nata una coppia non vi è ancora nessuna certezza. Ma è possibile pensarlo. D’altronde a Marialaura De Vitis piacciono molto gli uomini più grandi, infatti Brosio di anni ne ha 65. Ciò significa che la differenza d’età non è un problema per la modella ventitreenne, che oltre a lavorare come modella, è anche influencer ed esperta di comunicazione. Inoltre, Novella 2000 evidenzia un altro succulento dettaglio. Pare che De Vitis fosse tutta concentrata su Giorgio. Cosa ci celerà mai dietro questa indiscrezione? Al momento il gossip continua a diffondersi sul web come un momentaneo sospetto dal momento che da entrambe le parti non vi è giunta nessuna conferma o smentita sul presunto flirt.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARIALAURA DE VITIS (@la.devitis)

Marialaura De Vitis e Paolo Brosio: ad oggi nessun rapporto

Mentre le pagine della cronaca rosa continuano a parlare di un possibile interesse tra l’influencer e l’ex cavaliere di Uomini e Donne, sembra invece non esserci nessun rapporto tra i due ex dopo la rottura di qualche tempo fa. Una separazione avvenuta perché spento probabilmente l’amore tra la modella e Brosio. Anche se la ragazza voleva comunque mantenere un legame d’amicizia con Paolo, pare invece che il giornalista fosse contrario tanto da allontanarsi definitivamente.

