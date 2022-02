Anticipazioni “Chi l’ha visto?” 9 febbraio: aggiornamenti caso Liliana Resinovich

Torna un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? questa sera, 9 febbraio. Federica Sciarelli, nonostante la messa in onda del Festival di Sanremo la scorsa settimana, aveva deciso di non fermarsi. Le ricostruzioni investigative del suo team sui casi di scomparsa, si sono concentrate sul caso di Agata Scuto. Nel corso della nuova puntata però la conduttrice questa volta cercherà di voltare pagina, per quanto sia possibile, e si concentrerà principalmente sul caso di Liliana Resinovich.

Ci sono ancora troppe falle e misteri legati alla sua morte e alla ricostruzione degli ultimi giorni di vita. La donna, ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia aveva fatto perdere le sue tracce già dallo scorso 14 dicembre. Eppure, il suo corpo è stato ritrovato solo molti giorni dopo il 5 gennaio nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico, che adesso è diventato un parco, a Trieste. Inizialmente si era ipotizzato che tutto fosse stato scaturito da una lite tra moglie e marito. Invece, sembra che il caso di scomparsa sia molto più misterioso.

Continuano, infatti, gli esami tossicologici sul corpo della 63enne. Inoltre, gli inquirenti stanno analizzando anche i sacchi ritrovati sul cadavere di Liliana Resinovich e la bottiglia che giaceva vicino il suo corpo, per capire anche quale con certezza sia il liquido al suo interno. “Si arriverà a una soluzione“, è convinto però Luigi Fadalti, avvocato di Sergio, il fratello della vittima. Federica Sciarelli e il suo team stanno cercando di ricostruire la vicenda per comprendere le sue ultime ore di vita e cosa le sia successo, ma soprattutto chi è stato a ridurla in quello stato.

Gli altri casi della nuova puntata di Chi l’ha visto?

Spazio nel nuovo appuntamento anche a un ritorno su un’altra vicenda che ha sconvolto il popolo italiano, quella di Giovina Mariano, l’ex dipendente del comune di Pescara. La donna, scomparsa ormai quattro anni fa, aveva 60 anni e ha fatto improvvisamente perdere ogni sua traccia. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Il team di Chi l’ha visto? che ha sempre seguito il caso, vuole tornare sulle tracce di Giovina una volta di più nella speranza di capire cosa le sia successo veramente. Si sta indagando, per il momento, per omicidio e gli inquirenti sono ritornati nella villa di Moscufo, dove la donna abitava, per ricostruire l’intera vicenda.

Federica Sciarelli troverà modo di riprendere anche la vicenda di Carmine D’Errico, l’uomo ritrovato quasi carbonizzato in un capannone nella zona dell’ex Brenta a Cerro Maggiore. Si pensa, infatti, che possa essere stato il figlio ad uccidere il padre. Proprio per questo nella giornata dell’8 febbraio il giovane è stato posto in arresto. Non mancheranno inoltre anche le richieste d’aiuto e le segnalazioni che arriveranno da parte del pubblico nel corso della diretta.

