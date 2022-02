Buon compleanno Elisabetta Gregoraci, una vita tra tv e amori da copertina

Tra i fisici più esplosivi del mondo dello spettacolo, dotata di una bellezza mediterranea in grado di lasciare il segno, è tra le showgirl più apprezzate del panorama italiano. Elisabetta Gregoraci festeggia oggi 42 candeline. Classe 1980 nasce l’8 febbraio a Soverato, in Calabria, sotto il segno dell’Acquario. Di lei tutti ricordiamo il faraonico matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, ma anche la recente separazione. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 1997 grazie a Miss Italia, per poi approdare alla conduzione di molti programmi di successo come Made in Sud e Battiti Live. Inoltre nel 2020 partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci: la carriera della splendida modella

Elisabetta, grazie alla fascia di Miss Calabria, ottenuta nel popolare concorso di bellezza italiano, inizia a farsi notare dagli addetti ai lavori. Riesce infatti a sfilare per note Maison tra cui Dolce&Gabbana e Giorgio Armani. Dal 2012 al 2017 è protagonista della trasmissione Made in Sud e dal 2018 a Battiti Live, di cui ottiene la conduzione per due stagioni consecutive, per poi approdare qualche tempo dopo al Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini.

Lo stile sexy di Elisabetta

La Gregoraci gioca molto la carta della sensualità e difficilmente perde occasione per mostrare ai fans tutta la sua avvenenza. Nero, trasparenze, pizzi, vedo e non vedo, sono queste le caratteristiche degli outfit indossati dall’avvenente conduttrice, in grado di lanciare subito tendenza per tutto ciò che indossa. Non a caso per la sua partecipazione alla sfilata della Torino Hoas Fashion Week dello scorso novembre, Elisabetta Gregoraci ha indossato un abito corto nero di pizzo, caratterizzato da piume e ricami con delle trasparenze importanti firmato dallo stilista di alta moda Anton Giulio Grande. Una mise che ha destato l’attenzione da parte di tanti giornali, dal Corriere della Sera, al Corriere dello Sport, tanti siti hanno immortalato Elisabetta. Va ricordato infatti che la modella è anche una nota influencer da migliaia di like, contesa da molti brand di moda.

Tutti gli amori della showgirl

Quando si parla di Elisabetta Gregoraci non può non venire in mente il suo celebre ex marito Flavio Briatore. La loro storia inizia nell’estate del 2006, quando Elisabetta, ancora non famosa, viene ritratta con il noto uomo d’affari e rubacuori. L’unione è subito chiacchierata dai rotocalchi. A separarli ci sono ben 30 anni di differenza ma, nonostante ciò, l’amore sembra solido e i due convolano a nozze il 14 giugno 2008 a Roma, nella splendida cornice della Chiesa di Santo Spirito in Sassia. Lei per l’occasione sfoggia un prezioso abito firmato Roberto Cavalli con delle sottili spalline. Lady Gregoraci è all’inizio della sua favola che purtroppo non avrà un happy end. Nel 2010 nasce il loro unico erede Nathan Falco e nel 2017, purtroppo, la coppia divorzia consensualmente.

Dopo la fine del matrimonio con Briatore, Elisabetta ha avuto una relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, con il quale aveva collaborato come modella, ma anche questa storia non è decollata. Da lì in poi ci sono stati diversi gossip intorno alla Gregoraci anche con Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip 5. Poi c’è stata una breve relazione con il pilota automobilistico Stefano Coletti, ma nemmeno lui è riuscito a rapire il cuore della bella Eli.

Elisabetta Gregoraci e il ritorno di fiamma con Flavio Briatore

I fan di Elisabetta Gregoraci sperano in un riavvicinamento all’ex marito. Ma i due, seppur in buoni rapporti per il figlio Nathan, non hanno intenzione di ritornare sui loro passi. Elisabetta recentemente, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo al riguardo ha dichiarato: “Nessun ritorno di fiamma. Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. – racconta la Gregoraci – “Ho festeggiato con lui anche Natale e Capodanno. Tendiamo a passare tanto tempo insieme, perché quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità e bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni”

Ed ancora: “Noi abbiamo deciso che Nathan è la nostra priorità e trascorriamo del tempo insieme, perché penso sia giusto così. “– prosegue Elisabetta- “Bisogna trovare un equilibrio e non è sempre facile. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo equilibrio. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta. Nella prossima intervista mi piacerebbe parlare di un fidanzato” – confessa la showgirl – “Non è che mi sveglio al mattino e dico ora lo trovo, ma se arrivasse, sarei felice“. Auguri Elisabetta e che la vita ti porti presto un nuovo amore!

LEGGI ANCHE: Buon compleanno Melissa Satta: dopo Boateng la nuova vita della velina