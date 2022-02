Makari torna con la seconda stagione: anticipazioni della prima puntata

Dopo il successo della prima stagione, Claudio Gioè torna a rivestire i panni di Saverio Lamanna in Makari, da stasera 7 febbraio in prima serata su Rai1. La miniserie, diretta da Michele Soavi e liberamente ispirata dai romanzi di Gaetano Savatteri, ha conquistato il pubblico raggiungendo oltre 6milioni di telespettatori a serata. Numeri confortanti che fanno dunque ben sperare per i nuovi episodi, in arrivo stasera dalle ore 21:25. Lo show ha come protagonista il giornalista Saverio Lamanna il quale, dopo una cocente delusione professionale, deciderà di fare ritorno a Macari, suo paese natale. Per lui, sarà l’inizio di una nuova avventura, che lo vedrà improvvisarsi anche investigatore. Ecco perciò cosa accadrà nel primo dei nuovi episodi.

Makari 2 debutta stasera su Rai1: le anticipazioni dei nuovi episodi

Co-prodotta da Rai Fiction e Palomar, Makari 2 si appresta a debuttare stasera in prime time su Rai1 con i nuovi episodi, per un totale di tre prime serate. La vicenda ci riporterà esattamente a un anno da quanto abbiamo visto nell’ultimo capitolo della precedente stagione. Dopo la delusione che lo ha spinto a fare ritorno nella propria terra, Lamanna cerca ancora di affermarsi come scrittore. Il suo editore, Accursio Miragno (Maurizio Bologna) è però insoddisfatto delle vendite dei suoi romanzi, motivo per il quale deciderà di interrompere la loro collaborazione. Ecco dunque cosa accadrà nell’episodio in onda stasera, dal titolo Il delitto di Kolymbetra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Anche sul piano sentimentale, le cose per Saverio Lamanna non andranno nel migliore dei modi. Suleima (Ester Pantano), la studentessa di architettura che gli aveva fatto battere il cuore, vive ormai a Milano. La donna, tuttavia, farà ritorno in Sicilia per qualche giorno, per seguire un progetto. Il protagonista cercherà di cogliere l’occasione per rivederla e per questo, in compagnia del fidato Piccionello (Domenico Centamore), la raggiungerà ad Agrigento. Con sua somma sorpresa, però, Lamanna si renderà conto che la ragazza non sia giunta in città da sola, bensì in compagnia del suo capo, Teodoro Bettini (Andrea Bosca), un uomo che passa difficilmente inosservato grazie al suo fascino. Verso di lui, infatti, Saverio mostrerà fin da subito una grande gelosia. Il protagonista, al contempo, non potrà permettersi alcuna distrazione: proprio ad Agrigento verrà infatti trovato il corpo del Professor Demetrio Alù, rinomato archeologo. Insomma, non ci resta che sintonizzarci stasera su Rai1 a partire dalle ore 21:25.

LEGGI ANCHE: Le Iene tornano il 9 febbraio con Belen Rodriguez e Teo Mammucari