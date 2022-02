Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez raccontano com’è iniziata la storia d’amore

La loro è una storia d’amore seguitissima complice anche il supporto dei social dove Georgina Rodriguez focalizza gran parte del proprio business. Essendo modella ed influencer, la dolce metà di Cristiano Ronaldo è spesso protagonista del gossip e di recente è stata scelta da Netflix per realizzare una docu-serie sulla sua vita. Va da sé che, raccontandosi a tutto tondo, non avrebbe mai potuto omettere la sua famiglia né tantomeno la relazione con il calciatore. La docuserie si intitola I am Georgina ed è disponibile in streaming. Com’è intuibile dal titolo, racconta della vita dell’influencer sia come compagna di Cristiano che come business woman.

I Am Georgina, la docu-serie su Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

In occasione dell’uscita della docu-serie, la coppia ha raccontato alcuni retroscena della propria storia d’amore. Come si sono conosciuti, ad esempio, e com’è sbocciato l’interesse. Non è un segreto l’anno in cui si sono incontrati. Era il 2017 e Georgina Rodriguez lavorava in uno dei negozi Gucci. Nel primo episodio di I am Georgina, il calciatore ha svelato qual è stata la prima impressione che ha avuto di lei: “Mi è parsa una ragazza molto interessante, molto più matura per la sua età“.

Georgina Rodriguez invece ha sottolineato: “Abbiamo avuto un inizio molto speciale per la nostra relazione“. L’influencer ha raccontato che durante i primi giorni di corteggiamento, spesso Ronaldo si presentava al lavoro per darle un passaggio a bordo di auto di lusso. “Spesso veniva dopo il lavoro. Una volta è arrivato con una Bugatti. I miei colleghi sono impazziti. Loro andavano via con l’autobus, io invece con una Bugatti. Nessuno poteva crederci“.

Il compagno le dà man forte, aggiungendo: “Era divertente perché l’aspettavo fuori dal negozio con queste auto appariscenti, però poi quando andavamo a casa entravamo nel nostro mondo personale“. In ogni caso, Cristiano Ronaldo ha confessato ai telespettatori che in un primo momento non credeva che si sarebbe innamorato di lei. “Non credevo che la relazione sarebbe stata così intensa. Non me lo aspettavo onestamente. Ma dopo un po’ ho sentito che era la donna della mia vita“. La coppia al momento è in attesa di due gemelli. L’influencer ha mostrato in più di un’occasione il pancione che cresce.

