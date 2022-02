FantaSanremo mania tra i big in gara: il gioco che dal bar “Papalina” sta spopolando al Festival

Alzi la mano chi non ha pronunciato in questa settimana “Papalina“, “zia Mara” o “FantaSanremo“. In questo momento ci sarebbero circa 500 squadre che starebbero partecipando al gioco. Ormai lo sanno tutti: è il gioco che sta facendo impazzire la maggior parte degli italiani. Ne parlano tutti anche i Tg più importanti. Ma scopriamo come funziona e quali sono i premi in palio.

Fantasanremo: cosa si può fare con 100 baudi?

Ogni giocatore ha una squadra di cinque artisti, costruita entro lo scorso lunedì pre-festival con 100 baudi, la moneta virtuale che prende il nome dal mitico Pippo Baudo, a disposizione. Si collezionano punteggi in base al comportamento dei cantanti in gara al Festival. L’indice più alto è il piazzamento, ma anche piccoli gesti o parole che fanno sul palco del Teatro Ariston, sul web o durante le interviste. Il primo a pronunciare la parola che è diventata ormai di tendenza è stato Gianni Morandi.

Dal quel momento sul palco del Teatro Ariston chiunque ha palesato particolari gesti, saluti. A parlare – dice l’ANSA – sono Giacomo Piccinini e Nicolo’ ‘Papalina’ Peroni, titolari del bar Corva da Papalina a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, ma soprattutto inventori del FantaSanremo, il gioco che sta spopolando tra i cantanti e gli amanti del Festival. Peroni a Un giorno da pecora dice: “Ma chi si sarebbe mai aspettato che poi gli artisti lo pronunciassero davvero? Per primo lo ha fatto Morandi e quando lo fa uno così poi forse gli altri si sentono liberi di seguirlo”. “Al FantaSanremo si vince la gloria eterna “– aggiungono i fruitori di questa tendenza. “Avevamo messo in palio un prosciutto, del salame e come terzo premio del vino. Era due anni fa e c’era circa una cinquantina di squadre”.

Il FantaSanremo il gioco online dedicato ai protagonisti del Festival della Canzone Italiana continua ad essere protagonista della kermesse sanremese, sia dentro il Teatro Ariston che fuori. Emma si è infatti filmata mentre era in auto condividendo poi i video tra le sue Instagram Stories. “Ragazzi l’inseguimento da parte dei Carabinieri quanto vale al FantaSanremo?”, ha chiesto hai suoi followers. “Mi sa che sono fottuta”, ha poi concluso la big in gara e ben piazzata. Il video è diventato subito virale. In realtà si trattava solo di una gag ironica. La cantante, infatti, mentre faceva rientro in albergo, si è trovata i Carabinieri dietro, ma ovviamente non stavano inseguendo lei. Ormai il FantaSanremo è sulla bocca di tutti ed Emma voleva solo portare punti in più ai suoi sostenitori nel gioco.

