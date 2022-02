Arriva un dating show ispirato a “Orgoglio e Pregiudizio”

Il mondo dei dating show continua a regalare immense soddisfazioni, soprattutto agli appassionati di Orgoglio e Pregiudizio. Quello che era già stato intitolato Pride & Prejudice: An Experiment in Romance pare che non solo abbia cambiato titolo, ma anche piattaforma di destinazione. Adatto a tutti gli appassionati di Bridgerton, Downton Abbey e Orgoglio e Pregiudizio, il nuovo dating show approda negli Stati Uniti d’America su NBC e si intitola The Courtship.

Il dating show ispirato ad Orgoglio e Pregiudizio

Come funziona questo esperimento televisivo? Seguendo la scia dei popolari dating show, quest’ultimo sarà ambientato in un’epoca diversa. L’eroina in questione avrà il compito di andare alla ricerca del suo personalissimo duca e al contempo si lascerà corteggiare da una serie di pretendenti. Come una vera e propria Elizabeth Bennet, la protagonista del dating show dovrà trovare il suo Mr Darcy. Anche la location in questo caso gioca una componente fondamentale. Tutti i partecipanti alloggeranno all’interno di un castello di campagna. Le attività previste, oltre ad essere estremamente romantiche, sono anche piuttosto antiquate. Cosa ne direste di una passeggiata in carrozza? Oppure di una sessione di tiro con l’arco?

Le riprese del dating show ispirato ad Orgoglio e Pregiudizio si sono svolte a nord dell’Inghilterra, vicino a York, dall’estate all’autunno del 2021. Come riporta Collider, i partecipanti al dating show non potranno comunicare facilmente tra loro ma dovranno utilizzare gli strumenti d’epoca, ovvero le lettere, rigorosamente scritte a mano. Immersi quindi in un mondo che trasuda Jane Austen vibes da ogni angolo, il corteggiamento rende omaggio ad un’iconica scrittrice e a un mondo che ricorda moltissimo anche quello di Bridgerton.

Negli States sono tantissimi i dating show diventati popolari come The Bachelor e The Bachelorette in onda su ABC oppure l’esperimento di Netflix con Sexy Beasts. Ora la domanda è: quando esce il dating show ispirato ad Orgoglio e Pregiudizio? Negli Stati Uniti, su NBC, la première è fissata per il 6 marzo 2022. In Italia, invece, non sappiamo se il format verrà ripreso ma, considerando l’impostazione e il tema, potrebbe sicuramente interessare piattaforme come Netflix o Discovery+. Staremo a vedere.

